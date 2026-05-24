Acelera gusano barrenador en Nuevo León, llega a 90 casos activos

La Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL) alertó sobre el acelerado aumento de casos activos de gusano barrenador en el estado, al pasar de 51 a 90 en apenas cinco días, situación que ya genera preocupación por el impacto económico y sanitario en el sector pecuario.

Actualmente, Nuevo León acumula 160 casos detectados, de los cuales más del 60% permanecen activos.

Casos aumentan diariamente en Nuevo León

Durante una rueda de prensa, el presidente de la organización, Noel Ramírez Mejía, señaló que los contagios están creciendo diariamente entre un 8% y un 19%, principalmente en becerros.

“Sabemos que los casos van en aumento. Creemos que están aumentando entre un 8% y un 19% diario y para nosotros sí es un tema preocupante”, expresó.

Acompañado por el tesorero de la Unión Ganadera, Jorge Villarreal, el dirigente destacó que mientras otros estados reportan hasta 500 casos acumulados, mantienen únicamente entre 25 y 70 activos, por lo que urgió reforzar la estrategia sanitaria en Nuevo León.

Ganaderos piden mayor apoyo para contener la plaga

Asimismo, los ganaderos señalaron que una de las principales dificultades para contener la plaga es la falta de personal y recursos suficientes, además del temor de algunos productores a reportar casos sospechosos.

“Sí necesitamos un poco más de ayuda del gobierno estatal para poder apagar los casos activos”, agregó Ramírez Mejía.

La UGRNL también advirtió que el gusano barrenador ya no afecta únicamente al ganado bovino, sino que se han detectado casos en perros, gatos e incluso en fauna silvestre como jabalíes.

Además, solicitaron fortalecer la dispersión de mosca estéril proveniente de Panamá, debido a que consideran insuficiente la cantidad que actualmente se utiliza para combatir la plaga.

Invierten para atender la situación

La organización informó que ya ha destinado más de 2 millones de pesos en acciones para combatir esta contingencia y reiteró el llamado al gobierno federal y estatal para destinar mayores recursos al campo y frenar el avance del gusano barrenador en Nuevo León.

“Más de $2 millones de pesos hemos erogado en atender esta situación y esperamos recursos federales para continuar estas tareas. Necesitamos más apoyo para poder apagar los casos activos”, concluyó Noel Ramírez Mejía.

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