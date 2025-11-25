Admite industria de NL impacto logístico por bloqueos carreteros

El sector exportador de Nuevo León reconoció que los bloqueos carreteros programados por transportistas y el sector campesino para este lunes impactaron en su logística.

Sin embargo, aún no se ha medido la afectación que tuvo esta medida, por lo que ya trabajan en recabar dicha información.

En entrevista con El Horizonte, el director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, Andrés Franco, mencionó que se enfrentaron largas filas en los puentes internacionales.

“Sí ha afectado (bloqueos carreteras), varias carreteras colapsadas, puentes internacionales clave con largas filas. El dato en tiempo lo sabremos mañana (hoy)”, comentó.

Por su parte, la Caintra Nuevo León anticipó que, de continuar estos bloqueos, se esperan afectaciones en el flujo de mercancías e incluso en la operación de algunas aduanas.

“Sobre estos bloqueos se anticipa que podrían afectar temporalmente el flujo de mercancías vía carretera e incluso el funcionamiento de algunas aduanas para algunas empresas que operen en estados del centro del país principalmente, sin que tengamos (aún) socios que nos hayan dado a conocer alguna situación crítica al momento”, explicó.

En ese sentido, agregó, “hemos dado seguimiento al compartir la información a los socios, para minimizar las implicaciones económicas y logísticas potenciales en las cadenas de suministro en el país”.

Las empresas, a través de sus áreas de transporte y logística, han estado alerta y valorando medidas preventivas en la medida de lo posible, explicó el organismo privado.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) Nuevo León señala que de parte de sus socios aún no registraron reportes de afectaciones en torno a esta situación.

Comentarios