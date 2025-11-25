Cerrar X
finanzas_transportistas_d9f1647b7b
Finanzas

Admite industria de NL impacto logístico por bloqueos carreteros

El Comce Noreste dijo que evaluarán los tiempos y retrasos que generó la medida de este lunes, principalmente en los puentes internacionales

  • 25
  • Noviembre
    2025

El sector exportador de Nuevo León reconoció que los bloqueos carreteros programados por transportistas y el sector campesino para este lunes impactaron en su logística.

Sin embargo, aún no se ha medido la afectación que tuvo esta medida, por lo que ya trabajan en recabar dicha información.
En entrevista con El Horizonte, el director del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste, Andrés Franco, mencionó que se enfrentaron largas filas en los puentes internacionales.

“Sí ha afectado (bloqueos carreteras), varias carreteras colapsadas, puentes internacionales clave con largas filas. El dato en tiempo lo sabremos mañana (hoy)”, comentó.

Por su parte, la Caintra Nuevo León anticipó que, de continuar estos bloqueos, se esperan afectaciones en el flujo de mercancías e incluso en la operación de algunas aduanas.

“Sobre estos bloqueos se anticipa que podrían afectar temporalmente el flujo de mercancías vía carretera e incluso el funcionamiento de algunas aduanas para algunas empresas que operen en estados del centro del país principalmente, sin que tengamos (aún) socios que nos hayan dado a conocer alguna situación crítica al momento”, explicó.

En ese sentido, agregó, “hemos dado seguimiento al compartir la información a los socios, para minimizar las implicaciones económicas y logísticas potenciales en las cadenas de suministro en el país”.

Las empresas, a través de sus áreas de transporte y logística, han estado alerta y valorando medidas preventivas en la medida de lo posible, explicó el organismo privado.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) Nuevo León señala que de parte de sus socios aún no registraron reportes de afectaciones en torno a esta situación.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

6c8604d6_6abd_4cb2_876d_a90c1963c736_69db950542
NL impulsará iniciativas contra violencia hacia mujeres
bloqueos_sheinbaum_821d8c3379
No hay razón para cerrar carreteras si hay diálogo: Sheinbaum
nl_carreteras_af647eb3c0
Carreteras de NL sin bloqueos durante jornada de protestas
publicidad

Últimas Noticias

protesta_productores_571b9aa44b
Colapsa la Tampico-Mante por protesta de productores
EH_UNA_FOTO_2025_11_25_T140911_202_88ed293fac
'Una pareja explosiva 4' está en producción a petición de Trump
abuso_sexual_reforma_9d26aeee27
Presentan reformas para reforzar estrategia contra abuso sexual
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
Whats_App_Image_2025_11_22_at_6_18_50_PM_e5755158aa
Mexico Opera Studio retrata la realidad migrante con obra
publicidad
×