Afectaría a AyD iniciativa para dejar de pagar por servicio

La Canaco Monterrey dijo que propuesta de los diputados pudiera resultar perjudicial para la población.

La Canaco Monterrey externó su preocupación ante la propuesta hecha por los diputados locales para cancelar el cobro de los recibos de agua, ante el desabasto que se ha presentado por la crisis hídrica que enfrenta el Estado de Nuevo León.

"Consideramos que la iniciativa atentaría contra las finanzas de Agua y Drenaje de Monterrey, lo que podría debilitar su funcionamiento en uno sus momentos más críticos, y en el que se debería estar buscando su fortalecimiento para enfrentar la crisis por la que atraviesa el Estado ante la escasez del vital líquido", señaló el organismo.

Indicó que cualquier consumo hecho por los ciudadanos o las empresas debe ser cubierto, al mismo tiempo Agua y Drenaje debe ser cuidadosamente estricto en solo cobrar lo que en derecho le corresponda por los consumos de los usuarios.



La Canaco Monterrey dijo que propuesta de los diputados pudiera resultar perjudicial para la población, pues si al inicio del mes fallara un día el servicio, provocaría que el usuario no pagara dicho mes, por lo que Agua y Drenaje no tendría incentivo para mantener el abasto del mes, ya que no lo cobraría.

"Reiteramos nuevamente nuestro llamado a favorecer un clima de diálogo y negociación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, la situación actual así lo requiere", añadió.

