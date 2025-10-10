Afianza NL su potencial industrial y repunta 5%

Al hablar de crecimiento en la actividad industrial, Nuevo León se posiciona como primer lugar nacional, lo que afianza el papel de la entidad dentro de este rubro, contrastando incluso con las cifras reportadas a nivel país.

Y es que, de acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) publicado por el Inegi, la actividad industrial del estado reportó un incremento de 5.5% durante junio de 2025.

Además, en el primer semestre del año, dicha actividad acumuló un avance de 4.6%, lo que posiciona a Nuevo León como el principal aportador al crecimiento industrial del país, con una contribución de 88.9% al incremento nacional en manufactura.

Al respecto, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, señaló que estos resultados reflejan la solidez del entorno productivo y el compromiso del sector industrial del estado.

“Nuevo León se ha consolidado como el motor industrial de México. Este crecimiento demuestra la capacidad de nuestras empresas para sostener la productividad y la competitividad en un contexto nacional de desaceleración".

"Ser el principal aportador al crecimiento manufacturero del país confirma que la industria de Nuevo León sigue marcando el rumbo. La fuerza de nuestro sector productivo impulsa el desarrollo y la generación de empleos formales para las familias nuevoleonesas”, mencionó.

Como referencia, cabe mencionar que la actividad industrial nacional mostró una disminución de 0.4% en junio y una caída acumulada de 1.3% entre enero y junio de 2025.

Por otro lado, se informó que Nuevo León mantiene su liderazgo nacional en generación de empleos formales.

Y es que, durante el mes de septiembre, el estado registró la creación de 13,966 empleos formales, reportó el IMSS.

Mientras que, en el acumulado de enero a septiembre, se alcanzó un total de 45,417 nuevos puestos de trabajo, que representan el 13.6% del empleo generado a nivel nacional.

Rocha destacó la importancia de estos resultados para el desarrollo económico estatal.

“El dinamismo del empleo en Nuevo León es imparable. Cada nuevo puesto de trabajo representa una oportunidad para las familias y un paso más hacia el crecimiento sostenible”, mencionó.

Además, resaltó el papel del sector productivo y las políticas de impulso a la inversión y la innovación.

“Nuestro compromiso es seguir generando las condiciones para que las empresas crezcan, inviertan y creen empleo formal”, indicó.

A nivel nacional se generaron 116,765 empleos el mes pasado, con lo que suman 333,303 nuevos puestos formales en el acumulado a septiembre de 2025.

