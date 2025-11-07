Aficionados en el Mundial se endeudarán hasta por $50,000 pesos

Aplicar el famoso “tarjetazo” para asistir a un solo partido del Mundial de Futbol de la FIFA en México podría dejar una deuda de hasta $50,000 pesos por persona.

Y es que acudir a un partido en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey durante la justa mundialista el próximo año implicará un gasto de entre $18,000 y $49,000 pesos por persona.

Esa cantidad incluye los boletos, el transporte, el hospedaje, los alimentos y otros gastos complementarios, de acuerdo con estimaciones realizadas por Bravo, plataforma especializada en la consolidación de deudas.

Según Bravo, las personas que decidan costear la experiencia mundialista sin tener ahorros previos podrían caer en una situación de sobreendeudamiento.

“Si se decide financiar la experiencia sin haber ahorrado con anticipación, se tendrá un impacto directo en las tarjetas de crédito, método que, junto con las tarjetas departamentales, es el más utilizado por los mexicanos para cubrir este tipo de gastos, con un promedio de hasta $173,131 pesos”, precisó la plataforma.

Luis Lucido, director de marca de Bravo, precisó que la expectativa es que la Copa del Mundo deje una derrama económica de al menos $10,000 millones de pesos en nuestro país, y parte de ese monto integra los bolsillos de los pamboleros.

“Para que la fiebre mundialista no se convierta en una carga financiera posmundial, es crucial contar con una planificación financiera sólida”, puntualizó el directivo en un comunicado.

Los expertos de la firma financiera precisaron que existen diversas formas para evitar que 90 minutos se conviertan en una deuda interminable, y el primer paso para eludir el sobreendeudamiento es definir un presupuesto y un límite de gastos.

Comentarios