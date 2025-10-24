‘Agarran vuelo’ precios en transporte aéreo pese a baja inflación

En la primera quincena de octubre de 2025, la inflación general en México se desaceleró a 3.63% anual desde 3.78% registrado en la segunda mitad de septiembre; sin embargo, algunos servicios como el de transporte aéreo tuvieron incrementos importantes.

Y es que, aunque los productos agropecuarios y pecuarios fueron a la baja, los servicios siguen presionando el bolsillo de los mexicanos, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para muestra es que durante ese periodo, el servicio de transporte aéreo reportó un alza de 17.65 por ciento.

A eso se suman los paquetes de servicios turísticos y viviendas, con aumentos de 11.59% y 7.06%, respectivamente, en la primera mitad de octubre.

De acuerdo con el Inegi, la inflación general en el país rompió una racha de cuatro lecturas con variación anual al alza, además de ser el menor nivel registrado desde la primera quincena de agosto, cuando fue de 3.49 por ciento.

Además, también estuvo por debajo del 3.71% que esperaban los analistas.

La inflación acumuló siete lecturas anuales dentro del objetivo de precios del Banco de México de 3 por ciento.

“Destaca que la inflación se ha mantenido por debajo del 4% durante siete quincenas seguidas, lo que probablemente dará pie a que el Banco de México realice un recorte más de 25 puntos base en su tasa de interés para ubicarla en 7.25 por ciento".

"Sin embargo, el Banco debería actuar con cautela y ponderar que las presiones a la baja sobre la inflación general proviene principalmente de la inflación no subyacente, mientras que la inflación subyacente se mantiene por encima del 4%”, explicó Grupo Financiero Base.

Con este escenario se espera que la inflación se ubique al cierre del año en 3.97 por ciento.

