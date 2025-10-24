Cerrar X
finanzas_vuelos_3437836474
Finanzas

‘Agarran vuelo’ precios en transporte aéreo pese a baja inflación

Aunque la inflación general se desaceleró a 3.63% en la primera mitad de octubre, el transporte aéreo subió 17.65% y los servicios turísticos más de 11%

  • 24
  • Octubre
    2025

En la primera quincena de octubre de 2025, la inflación general en México se desaceleró a 3.63% anual desde 3.78% registrado en la segunda mitad de septiembre; sin embargo, algunos servicios como el de transporte aéreo tuvieron incrementos importantes.

Y es que, aunque los productos agropecuarios y pecuarios fueron a la baja, los servicios siguen presionando el bolsillo de los mexicanos, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Para muestra es que durante ese periodo, el servicio de transporte aéreo reportó un alza de 17.65 por ciento.

A eso se suman los paquetes de servicios turísticos y viviendas, con aumentos de 11.59% y 7.06%, respectivamente, en la primera mitad de octubre. 

De acuerdo con el Inegi, la inflación general en el país rompió una racha de cuatro lecturas con variación anual al alza, además de ser el menor nivel registrado desde la primera quincena de agosto, cuando fue de 3.49 por ciento. 

Además, también estuvo por debajo del 3.71% que esperaban los analistas. 

La inflación acumuló siete lecturas anuales dentro del objetivo de precios del Banco de México de 3 por ciento.

“Destaca que la inflación se ha mantenido por debajo del 4% durante siete quincenas seguidas, lo que probablemente dará pie a que el Banco de México realice un recorte más de 25 puntos base en su tasa de interés para ubicarla en 7.25 por ciento".

"Sin embargo, el Banco debería actuar con cautela y ponderar que las presiones a la baja sobre la inflación general proviene principalmente de la inflación no subyacente, mientras que la inflación subyacente se mantiene por encima del 4%”, explicó Grupo Financiero Base.

Con este escenario se espera que la inflación se ubique al cierre del año en 3.97 por ciento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T132205_383_6c3c25a04b
Vinculan a Donovan 'N' por asesinato del abogado Cohen en CDMX
sheinbaum_libro_4a3f63b64c
Presenta Sheinbaum su libro 'Diario de una Transición Histórica'
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T092317_933_c1e73cddbb
Respiran productores citrícolas por aumento de limón italiano
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_86_afbad62bc4
Suman 11 desaparecidos en Reynosa gobernada por Carlos Peña
Pato_O_Ward_F1_b2fcb7887c
Pato O'Ward; segundo rookie más rápido del FP1 del GP de México
camiones_samuel_40_fa7bc89725
Llegan 40 nuevos camiones para rutas 109 y 219 en NL: Samuel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×