Alcanza NL la tasa más  baja de pobreza laboral desde 2008

La población en dicha condición es la que con su ingreso no puede adquirir una canasta alimentaria y actualmente está representada por una tasa de 21.8%

  • 23
  • Septiembre
    2025

A los regios les está yendo bien económicamente, y para muestra es que la población en condición de pobreza laboral hoy se ubica en su nivel más bajo desde 2008.

La población que se encuentra en dicha condición es aquella que tiene un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria.

De acuerdo con datos del Inegi, en el segundo trimestre de este año, en Nuevo León solo el 21.8% de la población se ubica en pobreza laboral, al contar con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria, la misma que hoy rebasa los $2,452 pesos.

En 2008 esa tasa en Nuevo León fue de 17.6%, por lo que la de este año es la segunda más baja desde esa fecha.

La tasa de pobreza laboral en la entidad, en el segundo trimestre de este año, también fue inferior al promedio nacional, que fue de 35.1% para ese mismo periodo.

La entidad registró la sexta tasa más baja del país en el segundo trimestre de este año; solo superó a la de Baja California Sur, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua y Colima, con la menor, que fue de 12.9 por ciento.

Por el contrario, hubo en el país entidades con tasas de hasta 62.5%, como ocurre en Chiapas; 59.2% en Oaxaca; 55.3%, Guerrero, entre otros, refirió la Coparmex Nuevo León por medio de un análisis.

En la entidad, este 2025, por segundo año consecutivo, disminuyó la tasa de población en pobreza laboral. En el caso del país, subió ligeramente respecto a la del segundo trimestre del 2024.

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, atribuyó al dinamismo del mercado laboral formal la tendencia bajista de la tasa de población en pobreza laboral.

En los últimos dos años, además, destacó la generación de empleo formal en Nuevo León, la cual creció casi un 6 por ciento.

“Esto ha atraído flujos de migrantes al estado, que dicho sea de paso, Nuevo León es la entidad con mayor número de migrantes en el país, lo que crea un aumento en la población y demanda por servicios".

"Son trabajadores que llegan con sus familias al estado y se dan cuenta de que el costo de vida es elevado, por lo cual sus hijos y parejas lamentablemente se ocupan en la informalidad”, detalló.

De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Nuevo León solo 19,799 trabajadores están inscritos a un salario mínimo, es decir, de $9,400 mensuales, de un total de 1 millón 946,686 que existen en el estado.


Comentarios

Etiquetas:
