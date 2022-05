Alerta SAT; detectan más empresas fantasma

Recientemente por lo menos seis contribuyentes que simulaban operaciones fueron agregados a la llamada Lista Negra del órgano recaudador.

El boom de las empresas fantasma o factureras parece no detenerse y eso ha complicado la operación del fisco.

Estas compañías se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para el sistema fiscal mexicano.

En años como el 2020. el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) detectaron al menos 43 empresas empresas fantasma que sistemáticamente habían defraudado al fisco en 2017. Sus operaciones simuladas significaron una pérdida en el erario mexicano de $55,125 millones de pesos.

“Estas empresas fantasmas traen consigo consecuencias para empresas que se relacionan con ellas, puesto que en ocasiones pretenden ser proveedores o socios estratégicos para blanquear dinero o cometer otros tipos de fraudes.

Por ello, es importante que toda empresa incorpore procesos de KYC (Know Your Customer) y KYB (Know Your Business) en sus operaciones para evitar asociaciones delictivas o incómodas”, comenta Ricardo Robledo, director general de Tu Identidad, plataforma especializada en la validación de identidad.

Es necesario que las empresas incrementen sus esfuerzos en la implementación de tecnología y procesos para blindarse ante amenazas como las factureras, reiteró

Paralelo a ello, recientemente, el SAT identificó recientemente por lo menos seis contribuyentes que simulaban operaciones, los cuales fueron agregados a la llamada Lista Negra del órgano recaudador, en la cual han sido identificados como factureras.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de estos 6 contribuyentes, cinco mostraron ausencia de activos y de personal, mientras que otro además de estas situaciones presentó falta de infraestructura e incapacidad material, por lo que luego de no presentar pruebas o que éstas fueran insuficientes, el fisco determinó que, definitivamente, simulaban operaciones.

Detalló que dos de estos contribuyentes tenían su domicilio fiscal registrado en la Ciudad de México, mientras que los demás se localizan en Oaxaca, Jalisco, Nuevo León y Puebla, y se dedicaban a diferentes actividades, como intermediarios de comercio al por mayor, construcciones, servicios de apoyo a los negocios, comercio al por mayor, servicios de consultoría y ventas al por mayor.

Con esto, el SAT ha identificado desde la creación de la Lista Negra un total de 5,003 contribuyentes que simulan operaciones y que, por lo tanto, son considerados como factureras.

Paralelo a ello, el órgano adelantó que además tiene en la mira a otros 194 contribuyentes, a quienes aún son considerados como presuntas factureras y podrán desvirtuar los hechos si es el caso.

Al cierre de 2021, el SAT dijo que había acreditado la existencia de 875 contribuyentes con operaciones inexistentes, conocidos también como factureros.

En ese entonces dijo que también hay 396 registros que están bajo investigación y 310 más lograron desvirtuar al SAT, es decir que estos últimos contribuyentes documentaron no ser empresas fantasmas o factureras.

Al final, los datos exhiben que de cada 100 causantes fichados por el SAT, 97 sí resultaron empresas fantasmas.