Alertan de riesgos con venta de Afores y seguros Citibanamex

Quienes se perfilan como principales compradores no cuentan con talento especializado en dichas áreas, por lo que constituye un riesgo.

La venta de las áreas de Afores y seguros de Citibanamex “constituye un riesgo latente”, dado que los últimos dos grupos que estarían interesados en la compra, es decir, Banca Mifel y Grupo México, “no poseen experiencia ni personal técnico especializado en dichos negocios”, advirtió Moody’s Local.

En un comunicado, la calificadora de riesgo destacó que por ello será importante que el comprador final retenga a personal clave que asegure la operación de ambas compañías y se pueda materializar una ganancia por la adquisición.

“Con la salida de los grupos financieros Inbursa, Santander, Banorte, Azteca y HSBC del proceso se ha desvanecido el riesgo de una alta concentración de mercado que la compra podría implicar en los mercados, tanto de Afore como de seguros.

Tanto Grupo Financiero Mifel como Grupo México que mantienen su interés en la compra de Citibanamex no poseen actualmente Afores ni aseguradoras, así que no enfrentan retos de concentración. No obstante, la falta de unidades operativas en ahorro para el retiro, así como en seguros, constituye como un riesgo latente, ya que los potenciales adquirientes no poseen experiencia ni personal técnico especializado en dichos negocios”, detalló.

En su reporte, Moody’s Local explicó que Citibanamex Afore se enfrenta a las transformaciones en la industria de ahorro para el retiro, como la baja de comisiones que ha conducido a un debilitamiento financiero generalizado en el sector con repercusiones en la rentabilidad.

En 2021, Citibanamex Afore reportó un retorno sobre capital (ROC) de 33% con un margen antes de impuestos de 59%, mientras a noviembre de 2022 su margen se desplomó a 19% (acumulado 11 meses) y una utilidad neta de $500 millones, 79% inferior a los $2, 524 millones reportados en noviembre 2021.

Sobre esas cifras se suma el cambio de modelo comercial en las Afore, que entró en vigor en 2023 con asesores provisionales, a la par de la revisión en otros aspectos regulatorios y operativos que tendrán repercusiones en los próximos 12 meses, detalló la calificadora.

En lo que refiere a Citibanamex Seguros, que tenía una sólida rentabilidad histórica con un ROC promedio de 29% en los últimos cinco años, vio caer su utilidad en 2021 a casi la mitad, 12% y en 2022 el desempeño de sus inversiones anticipa un resultado igualmente débil.