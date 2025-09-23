Alertan sobre Sofomes ‘piratas’ en Nuevo León
Empresas como Akkadian Capital y Operaciones Ascendente, con sede en Nuevo León, denunciaron uso indebido de su nombre y datos para ofrecer falsos créditos
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que durante agosto, un total de 16 instituciones financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRE), han notificado ser víctimas de suplantación de identidad (razón/denominación social).
De ese total de entidades financieras, al menos dos de ellas tienen sus oficinas registradas en Nuevo León.
Como afectadas se encuentran las empresas Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; y Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
La actividad es presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
“Durante el mes de agosto de 2025 esta comisión recibió 16 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos”, explicó la Condusef en un comunicado.
Otras de las empresas afectadas por esta mala práctica son Gueld Internacional, S.A. de C.V., Stewart Title Guaranty de México, Financiera Maestra, S.A. de C.V., Creditoo Servicios Financieros Latam, Casa San Expedito, S.A. de C.V. y Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., Proveloz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., entre otras.
Empresas afectadas por suplantación de identidad
1. Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
2. Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
3. Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.
4. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
5. Creditoo Servicios Financieros Latam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
6. Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
7. Proveloz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
8. Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
9. Quinta Solution, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
10. GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
11. Spenda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
12. Losung Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
13. Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
14. Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
15. D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
16. CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
