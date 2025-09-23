Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_22_at_11_52_28_PM_221bc0e4a6
Finanzas

Alertan sobre Sofomes ‘piratas’ en Nuevo León

Empresas como Akkadian Capital y Operaciones Ascendente, con sede en Nuevo León, denunciaron uso indebido de su nombre y datos para ofrecer falsos créditos

  • 23
  • Septiembre
    2025

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que durante agosto, un total de 16 instituciones financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRE), han notificado ser víctimas de suplantación de identidad (razón/denominación social).

De ese total de entidades financieras, al menos dos de ellas tienen sus oficinas registradas en Nuevo León.

Como afectadas se encuentran las empresas Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; y Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 

La actividad es presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales). 

“Durante el mes de agosto de 2025 esta comisión recibió 16 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos”, explicó la Condusef en un comunicado.

Otras de las empresas afectadas por esta mala práctica son Gueld Internacional, S.A. de C.V., Stewart Title Guaranty de México, Financiera Maestra, S.A. de C.V., Creditoo Servicios Financieros Latam, Casa San Expedito, S.A. de C.V. y Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., Proveloz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., entre otras.

Empresas afectadas por suplantación de identidad

1. Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
2. Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
3. Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V. 
4. Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
5. Creditoo Servicios Financieros Latam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
6. Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
7. Proveloz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
8. Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
9. Quinta Solution, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
10. GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
11. Spenda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
12. Losung Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
13. Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
14. Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
15. D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. 
16. CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_19_03_AM_67cf776ce1
NL destaca en natación arranque de la Paralimpiada Nacional
DSC_03663_scaled_c31d6af607
Arranca Encuentro de Fotografía 2025 en CONARTE
finanzas_pesos_7072b7d961
Alcanza NL la tasa más  baja de pobreza laboral desde 2008
publicidad

Últimas Noticias

messi_dembele_e365249593
Messi felicita a Dembélé por ganar el Balón de Oro 2025
gusano_barrenador_70f53d8b19
Se complica reactivación de envíos de ganado hacia EUA
finanzas_pesos_7072b7d961
Alcanza NL la tasa más  baja de pobreza laboral desde 2008
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×