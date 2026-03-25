Alza en tomate, calabacita y limón dispara inflación

La inflación en México dio un “mega brinco” en la primera quincena de marzo, al alcanzar 4.63% anual, frente al 4.02% de febrero, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos básicos.

Entre los productos que más empujaron los precios destacó el jitomate, que se disparó 32.17%, seguido de la calabacita con 16.78%, el limón con 13.11% y el tomate verde con 10.79%, afectando directamente el gasto diario de las familias.

En específico, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del Inegi registró una variación quincenal de 0.62%, reflejando que los alimentos de alto consumo y los productos más volátiles, como frutas y verduras, lideraron el incremento.

Según datos del instituto, la inflación refleja directamente la pérdida de poder adquisitivo de las familias, que tendrán que pagar más por alimentos y servicios, que también aumentaron en el periodo.

El índice subyacente de servicios subió 0.22% quincenal y 4.46% anual, con tendencia más estable que los alimentos.

Dentro de este componente, los servicios crecieron 0.25%, incluyendo loncherías, fondas y taquerías.

Por otro lado, algunos productos ayudaron a contener parcialmente la inflación, entre los que se encuentran los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga con -0.5% y el huevo con -1.2 por ciento.

En términos de clasificación del consumo, los mayores incrementos se concentraron en alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza de 1.85% quincenal; transporte, con 0.9%; y servicios relacionados con ocio y cultura, con 0.7%; mientras que electricidad subió 2.17% y el pollo 3.18 por ciento.

Este salto coloca ahora a la inflación en México en niveles por encima del objetivo de inflación del Banco de México (Banxico) de 3%, manteniendo la atención de analistas y consumidores sobre el impacto en el poder adquisitivo y los costos de la canasta básica.

Expectativas ante diversos escenarios

Dentro de este contexto, expertos estiman que la inflación al cierre del año será de 4.05 por ciento.

Sin embargo, en un escenario de alta incertidumbre sobre la duración del conflicto entre Estados Unidos e Irán y su impacto sobre la inflación a nivel global, es muy posible que al cierre de marzo se revise al alza el pronóstico a 4.3 por ciento.

En un escenario aún más adverso, en el que la guerra no cesa y se dan efectos de segundo orden sobre otros precios de la economía o hay nuevas presiones en precios por disrupciones más severas en la oferta global de energía y otras materias primas, la inflación podría cerrar el año por encima del 4.5 por ciento.

Por esto, el Banco de México debería cambiar su postura y discurso, manteniendo la tasa de interés sin cambios. Se han materializado riesgos al alza para la inflación, que podría seguir subiendo si la guerra en Irán y la inseguridad pública en México continúan.

“De no haber un cambio en su postura, el Banco de México podría sufrir una pérdida de credibilidad y generar desconfianza en el manejo de la política monetaria y en su compromiso de llevar la inflación al 3%”, señaló Grupo Financiero Base a través de un reporte sobre este tema.

Cabe recordar que, para México, las expectativas son uno de los canales más importantes de política monetaria, lo que hace aún más relevante la credibilidad sobre el Banxico.

Por ello, los analistas consideran que este cambio en el discurso del organismo debería venir acompañado también de una revisión al alza en sus pronósticos de inflación, puntualizó.

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