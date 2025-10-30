Apuesta IP al diálogo para resolver conflicto de rutas aéreas

El sector privado del país confía en que se alcance una resolución positiva a base de diálogo en lo relacionado a la cancelación de algunas rutas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos.

Una de las primeras en levantar la mano fue la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), que en voz de su presidente dijo que dialogarán con autoridades de México y organismos del sector privado en Estados Unidos para encontrar una salida a la cancelación de las 13 rutas hacia el país vecino del norte que salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En entrevista, Octavio De la Torre, presidente del organismo, comentó que se reunirá con los titulares de las secretarías de Turismo (Sectur), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), para identificar el impacto que tendrá esta medida tanto en la movilidad como en el turismo, pues hasta el momento no está cuantificada.

“Queremos tener conversaciones con nuestros pares en Estados Unidos a efecto de que nosotros podamos ver si ayudamos con alguna actividad que reduzca el impacto y propiciemos mejores condiciones para el sector; hay que buscar una salida que nos permita seguir teniendo el flujo de visitantes tanto nacionales como extranjeros”, explicó.

Por separado, el presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) Noreste, Javier Cendejas, dijo que espera un avance positivo y encontrar soluciones a favor de ambas partes.

“El sector privado está listo para colaborar con las autoridades para proteger el flujo comercial y mantener a Norteamérica como la región más dinámica y resiliente del mundo”, aseguró.

Por ello, dijo, “urgimos a la instalación de una mesa técnica bilateral para restablecer certidumbre operativa y alinear la aplicación del Acuerdo de Transporte Aéreo 2015, con el objetivo de levantar la suspensión y normalizar rutas en el corto plazo, y proponemos definir una ruta crítica de cumplimiento regulatorio (slots, competencia, seguridad y carga) que permita restituir capacidades sin afectar la temporada alta de exportaciones”.

Mencionó que el AIFA registró un volumen total de carga (doméstica e internacional) de aproximadamente 447,341.1 toneladas en 2024.

En tanto que en los primeros seis meses de 2025 movilizó 184,906.5 toneladas de carga internacional.

A su vez, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) manifestó que el sector aéreo mexicano reconoce la importancia de mantener una relación bilateral basada en la cooperación, la certidumbre y el beneficio mutuo.

“La Canaero hace un respetuoso llamado al gobierno de México y a sus contrapartes estadounidenses, para fortalecer los canales de diálogo que permitan alcanzar soluciones que restablezcan las condiciones de competencia y conectividad entre ambos países a la brevedad posible”, aseveró.

Por su parte, VivaAerobus dijo en un comunicado que confía en el trabajo de autoridades mexicanas para llegar a una solución del conflicto.

“Mientras eso sucede, estamos en comunicación permanente con las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos, así como con la industrial, con el fin de entender a fondo los alcances de esta decisión y exhortando a llegar a una solución inmediata para evitar futuras afectaciones en este importante sector para ambas naciones”, explicó.

En tanto que Volaris señaló que las disposiciones en materia de carga tendrían “un efecto marginal”, debido a la mínima participación que la empresa tiene en el servicio de carga entre el AICM y destinos en Estados Unidos. También dijo que sus rutas estaban operando con normalidad.

Hasta nuevo aviso: no a más frecuencias

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó que una de las dos órdenes ejecutivas emitidas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos no permitirá la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), hasta nuevo aviso.

A su vez, informó que la segunda orden advierte la posibilidad de prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y los Estados Unidos.

“Con relación a esta orden, se conceden 14 días, es decir, al 11 de noviembre de 2025, para comentarios y siete días adicionales, al 18 de noviembre de 2025, para réplicas”, precisó la SICT.

Van por 'luz verde'

Estas son las 13 rutas bloqueadas por EUA y que busca reactivar por medio de este diálogo entre las partes involucradas:

Aeroméxico

AIFA - Houston

AIFA-McAllen

AICM - San Juan de Puerto Rico

Volaris

AICM-Newark

Aeropuerto de Ciudad Juárez-Newark

Viva Aerobus

AIFA-Austin

AIFA-Nueva York

AIFA - Chicago

AIFA-Dallas

AIFA-Denver

AIFA - Houston, Texas

AIFA - Los Ángeles, California

AIFA-Miami y Orlando, Florida

