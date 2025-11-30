Atienden caso aislado de gusano barrenador en Montemorelos

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), informa que, derivado de una notificación realizada por personal médico veterinario de un corral de engorda autorizado en Montemorelos, Nuevo León, se atendió oportunamente un caso de miasis por gusano barrenador del ganado (GBG) en una hembra bovina procedente del sur de Veracruz.

De manera inmediata, se activó el protocolo de emergencia para la atención de casos en zona libre, con la presencia de personal oficial que llevó a cabo la inspección del lote, la toma de muestras para telediagnóstico y la aplicación de los tratamientos correspondientes.

Aclararon que no se identificaron otros animales afectados, lo que confirma que se trata de un caso aislado y oportunamente contenido.

Con base en el análisis técnico realizado por especialistas del Senasica, se concluye que el caso corresponde a una movilización, por lo que la infestación ocurrió antes del arribo del ganado a Nuevo León.

En la zona se mantiene un polígono activo de liberación de mosca estéril, el cual actúa como barrera biológica que inhibe la reproducción del insecto.

Las acciones inmediatas de limpieza, tratamiento larvicida, baños de aspersión e inspección exhaustiva del lote minimizaron cualquier posibilidad de diseminación.

Las condiciones climáticas actuales de Montemorelos (temperaturas entre 11 y 20°C y altitud cercana a 500 msnm) son poco propicias para la supervivencia y reproducción del insecto.

Con estos elementos, el Senasica determina que el riesgo de establecimiento del GBG en Nuevo León es mínimo y que la situación epidemiológica se encuentra bajo control.

Por otro lado, se informó que, para brindar mayor certeza a las y los productores y a la población, el Senasica ha desplegado personal especializado que llevará a cabo el rastreo epidemiológico y la búsqueda activa de posibles casos en un radio de 20 kilómetros alrededor del sitio.

Además, impartirá pláticas informativas a las y los productores locales sobre la identificación y notificación temprana de lesiones compatibles; reforzará el trampeo mediante la instalación de nuevas trampas en puntos estratégicos, y coordinará con APHIS-USDA el fortalecimiento de la liberación de mosca estéril en la región.

El Senasica reafirma que la detección temprana, la respuesta inmediata y la coordinación con el sector ganadero han permitido mantener bajo control la situación y garantizar que no existe riesgo para la ganadería de Nuevo León.

El gobierno de México continúa trabajando de manera cercana con productoras y productores, médicas y médicos veterinarios, gobiernos estatales y socios internacionales para proteger el patrimonio ganadero nacional y asegurar la continuidad de las actividades pecuarias bajo condiciones de plena sanidad y bioseguridad, puntualizó.

