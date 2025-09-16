Aumenta exigencia educativa en empresas de Nuevo León

En Nuevo León, las empresas cada vez son más exigentes a la hora de contratar personal.

Y es que ahora es mayor el número de colaboradores que cuentan con un mejor nivel educativo, con relación a otros años.

A través de un análisis basado en datos, en el Censo Económico 2024 de Inegi puede observarse que el nivel de estudios que tiene la mayor proporción del personal ocupado en el país y en Nuevo León, respecto del total, es el de educación media superior.

Esto contrasta con lo registrado en el Censo Económico 2019, donde la mayor tasa le pertenecía a los trabajadores con un nivel de estudios de educación básica.

En específico, los números arrojan que a nivel nacional la proporción de personas ocupadas con estudios medios superiores aumentó de 33.3% a 37.4%, mientras que en Nuevo León también se incrementó de 32.6% a 37.7%.

En la entidad, según el Censo Económico 2024, hay 181,791 unidades económicas, que ocupan a 1,925,137 personas, de las cuales la mayoría tiene estudios medios superiores, destacó la Coparmex Nuevo León en un análisis.

De esta manera, al sumar a las personas ocupadas con educación media superior con las de nivel superior, resulta que en Nuevo León el 62.9% de los trabajadores tienen esos niveles de estudios. A nivel nacional, esa tasa es de 61 por ciento.

Por otro lado, el organismo señala que en Nuevo León no solo aumentó más el nivel de exigencia educativa, de parte de las unidades económicas, en comparación con el resto del país, sino que también las proporciones de estos rubros superan al promedio nacional.

A nivel nacional, el 23.6% de las personas ocupadas tiene educación superior; en Nuevo León, esa tasa es de 25.2%.

Al respecto, Cecilia Carrillo, directora de Coparmex Nuevo León, aplaudió el avance educativo del personal ocupado, al señalar que esto genera mayor productividad y competitividad a la economía nacional y a la de Nuevo León.

“Mayor educación significa una mejora en el capital humano, lo que se traduce en un aumento en productividad y en la competitividad de la organización".

"En la medida en que esto ocurra, los resultados de las empresas mejorarán y con esto los del país”, aseveró.

Es un ganar-ganar, destacó la directora de Coparmex, ya que en la medida en que los trabajadores procuren elevar su nivel educativo, mejores oportunidades tendrán en materia económica.

Recalcó que, en el caso de Nuevo León, la alta oferta educativa que actualmente existe también incentiva a las personas a elevar su preparación académica.

“Sin duda, en la medida que México, y sobre todo Nuevo León, continúen atrayendo empresas de alto valor agregado, el nivel educativo de los trabajadores será mayor”, mencionó Carrillo.

Seguirán contrataciones

Las empresas en Nuevo León y el noreste estarán apostando su crecimiento en el país al realizar más contrataciones en los siguientes meses.

La encuesta más reciente de Expectativas de Empleo ManpowerGroup para el tercer trimestre del año muestra que el 47% de los empleadores en la región noreste prevén aumentar sus requerimientos de talento.

En específico, los empleadores reportaron una tendencia neta de 30%, cifra por encima de la tendencia nacional de 28 por ciento.

El crecimiento de las empresas, con un 34% de las menciones, sigue siendo la principal razón que motiva a los empleadores a contratar personal.

El sector de transporte, logística y automotriz domina las intenciones de contratación del tercer trimestre del 2025 con un 52%, quince puntos más que hace un año.

Otros sectores con buenos resultados son salud y ciencias de la vida, energía y manufactura.

