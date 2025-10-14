Avanza en comisiones alza en IEPS a refrescos y videojuegos

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó aumentos en impuestos a bebidas azucaradas y con edulcorantes, cigarrillos, sueros orales y videojuegos con contenido violento, así como medidas para combatir empresas fantasma, y envió los dictámenes al pleno.

Los dictámenes aprobados abarcan la Ley Federal de Derechos, la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con mayoría de Morena y aliados. La recaudación proyectada para 2026 es de $8,700 millones de pesos

Entre las modificaciones, el IEPS de bebidas azucaradas casi se duplica, pasando de $1.6451 a $3.0818 pesos por litro, y el impuesto a cigarrillos sube del 160% al 200%, mientras que puros y tabacos labrados hechos a mano pasan de 30.4% a 32%. Los videojuegos con contenido violento para adultos recibirán un 8% de impuesto, incluso en plataformas digitales que permitan su acceso.

En su discurso, la presidenta de la Comisión, Carol Altamirano, precisó que los sueros orales sin azúcar seguirán exentos, siguiendo recomendaciones de la OMS.

Además, el Código Fiscal incluirá medidas más estrictas contra las factureras, negando la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a empresas vinculadas a redes de empresas fantasma y obligando a prestadores de servicios digitales a brindar acceso en tiempo real al SAT sobre los servicios que ofrecen.

Estas reformas buscan aumentar la recaudación, reducir el consumo de productos nocivos y atacar de raíz el fraude fiscal que ha afectado a México durante más de una década.

