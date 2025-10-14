Cerrar X
Camara_de_diputados_cc28d33bbf
Finanzas

Avanza en comisiones alza en IEPS a refrescos y videojuegos

La Comisión de Hacienda aprobó aumentos al IEPS de bebidas y cigarrillos, impuestos a videojuegos y sueros, y medidas fiscales para combatir empresas fantasma

  • 14
  • Octubre
    2025

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó aumentos en impuestos a bebidas azucaradas y con edulcorantes, cigarrillos, sueros orales y videojuegos con contenido violento, así como medidas para combatir empresas fantasma, y envió los dictámenes al pleno.

Los dictámenes aprobados abarcan la Ley Federal de Derechos, la del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la Federación 2026, con mayoría de Morena y aliados. La recaudación proyectada para 2026 es de $8,700 millones de pesos

Entre las modificaciones, el IEPS de bebidas azucaradas casi se duplica, pasando de $1.6451 a $3.0818 pesos por litro, y el impuesto a cigarrillos sube del 160% al 200%, mientras que puros y tabacos labrados hechos a mano pasan de 30.4% a 32%. Los videojuegos con contenido violento para adultos recibirán un 8% de impuesto, incluso en plataformas digitales que permitan su acceso.

En su discurso, la presidenta de la Comisión, Carol Altamirano, precisó que los sueros orales sin azúcar seguirán exentos, siguiendo recomendaciones de la OMS.

Además, el Código Fiscal incluirá medidas más estrictas contra las factureras, negando la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a empresas vinculadas a redes de empresas fantasma y obligando a prestadores de servicios digitales a brindar acceso en tiempo real al SAT sobre los servicios que ofrecen.

Estas reformas buscan aumentar la recaudación, reducir el consumo de productos nocivos y atacar de raíz el fraude fiscal que ha afectado a México durante más de una década.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25278681219063_cc6204323b
Globos con contrabando provocan cierre de aeropuerto en Lituania
EH_DOS_FOTOS_36_1a1f543532
Descubren huesos humanos dentro de maleta en Florida
AP_25179503748904_62939b3639
Francia prohibirá fumar en parques, playas y cerca de escuelas
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_cibanco_3f74005da0
Recibirán casi 33,000 ahorradores de CIBanco sus depósitos
finanzas_d705b81381
Agosto, mes con más quejas ante Prodecon NL
finanzas_sat_30dbbe6676
Afina SAT ‘dientes legales’ y gana más juicios a contribuyentes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×