Baja Banxico tasa a 7.25%; prevén más consumo y créditos baratos

El gobierno de México está apostando a incentivar un mayor consumo e inversión en la recta final del año, al acceder a créditos más baratos.

Esto luego de que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió por mayoría de votos disminuir en un cuarto de punto porcentual su tasa de interés de referencia para colocarla en 7.25%, con lo que acumula 11 recortes consecutivos desde agosto de 2024.

En su postura se explica que “la junta de gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”.

Con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría reducir en un cuarto de punto porcentual el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7.25%, añadió el banco central en el comunicado.

Indicó que entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre, la inflación general disminuyó de 3.74% a 3.63% y la subyacente mostró un cambio acotado de 4.26% a 4.24%.

Agregó que las expectativas de inflación general para el cierre de 2025 disminuyeron y continúa esperando que la inflación general converja a la meta de 3% en el tercer trimestre de 2026.

Los pronósticos están sujetos a los siguientes riesgos.

Al alza: depreciación del peso mexicano; persistencia de la inflación subyacente; disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales; presiones de costos; y afectaciones climáticas.

A la baja: una actividad económica menor a la anticipada; un menor traspaso de aumentos en los costos, entre otros temas.

Anticipan más recortes

El Banco de México dejó entrever que durante las próximas reuniones continuará con su ciclo de recortes a la tasa de interés.

De acuerdo con las minutas de la última reunión de política monetaria, en la que órgano colegiado decidió bajar en un cuarto de punto porcentual la tasa que determina el costo al que se financian empresas y familias en el país para ubicarla en 7.25%, las presiones inflacionarias son en ciertos segmentos y no de manera generalizada.

En el comunicado destacó la guía prospectiva, que señaló que la Junta de Gobierno valorará recortar la tasa de referencia en su próxima reunión.

Anteriormente, señalaba que valoraría “recortes adicionales”. El cambio de lenguaje podría indicar que están próximos a realizar una pausa al ciclo de recortes a la tasa, una vez que esta baje otros 25 puntos base al 7.0 por ciento.

El próximo anuncio de política monetaria está programado para el 18 de diciembre.

Si la Reserva Federal de Estados Unidos recorta la tasa el 10 de diciembre, es probable que el Banco de México vuelva a recortar la tasa en una magnitud similar, añadió Grupo Financiero Base.

