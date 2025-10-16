Cerrar X
Finanzas

BBVA se dispara 7% en Wall Street tras fracaso

Aunque el grupo bancario consiguió el respaldo del 25.47%, aún continúa lejos de su objetivo inicial de lograr al menos 50%

  • 16
  • Octubre
    2025

Las acciones del grupo bancario BBVA se dispararon hasta un 7% en Wall Street tras fracasar en su oferta de compra de acciones en Banco Sabadell.

Tan solo 15 minutos antes del cierre, os títulos del banco subían más de un dólar y se vendían a $19.45 dólares por acción.

Esta subida en la bolsa del BBVA tiene lugar después de dar a conocer que el grupo bancario fracaso en su opa de Sabadell, sin embtener el 26% de la capital, lo que pone fin al intento de hacerse con el control de la misma.

Este grupo bancario consiguió el respaldo del 25.47%, lejos de su objetivo inicial de lograr al menos 50%.

De este modo, la oferta del BBVA quedó sin efecto.


