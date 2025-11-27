Cerrar X
bloqueos_sheinbaum_821d8c3379
Finanzas

Bloqueos carreteros generan pérdidas por hasta $6,000 mdp

La Concanaco-Servytur urgió a liberar rutas y establecer una mesa técnica para evitar más afectaciones a empresas, abasto y movilidad en 17 estados

  • 27
  • Noviembre
    2025

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que las pérdidas acumuladas por los bloqueos carreteros ya suman hasta $6,000 millones de pesos.

Esto considera reportes públicos de autoridades y organismos empresariales sobre al menos 29 cierres en 17 estados y contabilizando del 19 al 26 de noviembre.

Se trata de una estimación prudente que busca dimensionar el daño económico mientras se construye una salida negociada que no siga cargando el costo sobre empresas y hogares.

Por ello, para proteger el abasto y el ingreso de las familias, el organismo llamó a retomar de inmediato el diálogo y a liberar corredores logísticos, ante las interrupciones en rutas carreteras que ya afectan la movilidad y la actividad económica en diversas regiones del país.

Y es que, pese a las reuniones sostenidas entre organizaciones de transportistas y productores del campo con la Secretaría de Gobernación, los cortes continúan de manera intermitente y podrían prolongarse. 

Para la Concanaco-Servytur, esto confirma la urgencia de retomar el diálogo con reglas claras, con facilitación neutral y una agenda centrada en seguridad en carreteras, costos logísticos, precios y simplificación de trámites, evitando nuevas afectaciones a terceros.

Lo que el organismo liderado por Octavio de la Torre propone es una mesa técnica inmediata con representación de las organizaciones en protesta, autoridades federales y estatales y cámaras empresariales, con objetivos y tiempos definidos.

También pide corredores de libre tránsito con horarios, puntos de resguardo y prioridad para alimentos, medicinas y bienes esenciales mientras avanzan las negociaciones.

De igual manera, propone un mecanismo público de información en tiempo real (mapa de cierres, tiempos de respuesta y rutas alternas) que oriente a ciudadanía y empresas y reduzca la incertidumbre.

Así como también el respeto simultáneo de derechos: el derecho a la manifestación no debe anular el derecho al trabajo, al libre tránsito y al ingreso de las personas.

“Protestar es un derecho. Impedir que las familias trabajen, se abastezcan y lleguen a tiempo a sus actividades no puede ser el costo de cualquier inconformidad. Es momento de acordar una ruta de solución, liberar corredores estratégicos y proteger el ingreso de los hogares”, señaló de la Torre.

La Concanaco subraya que las micro, pequeñas y medianas empresas familiares son las primeras afectadas: un solo día sin vender puede comprometer nómina, renta o servicios básicos. 

Por ello, llama a la ciudadanía a informarse por canales oficiales, planear traslados por rutas alternas cuando sea posible y reportar incidentes al 911 y 089. 

Las cámaras de comercio locales permanecen disponibles para orientar, consolidar reportes y coadyuvar con la autoridad en la pronta solución del conflicto.

“La Confederación reitera su disposición a colaborar como parte de la solución, aportando datos del territorio y propuestas técnicas. Nuestra prioridad es proteger el empleo, el abasto y la economía de las familias, con un acuerdo que libere de inmediato los corredores logísticos y encauce las legítimas demandas por la vía institucional”, concluyó el presidente de la Concanaco-Servytur.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_27_T094651_821_162b4ee642
Wall Street no opera por ser día festivo en Estados Unidos
papa_leon_turquia_235b739609
Papa León XIV llega a Turquía con mensaje de paz mundial
Whats_App_Image_2025_11_27_at_12_59_18_AM_1727d82387
Bloqueos de productores 'revientan' comercios fronterizos
publicidad

Últimas Noticias

portugal_campeon_mundials_ub_17_3c4accc1b6
Portugal conquista su primer Mundial Sub-17 tras vencer a Austria
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
robo_bicicleta_pesqueria1_d830f56efc
Captan robo de bicicleta en vivienda de Pesquería
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×