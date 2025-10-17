Bolsa de México avanza 1.94%; rompe racha de semanas a la baja

La Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 1.28% a pesar de que la baja cerró la semana con un avance del 1.94%, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones se ubicó en 61,743.92 unidades.

La directora de análisis económico y financiero de la firma banco Base, Gabriela Siller informó que se obtuvieron resultados mixtos por la reducción del riesgo comercial de la Unión Americana.

"El mercado de capitales cerró la semana resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron ganancias debido a una menor aversión al riesgo por la guerra comercial entre Estados Unidos y China", explicó la directora.

Según la experta, el IPC "cerró la semana con una ganancia del 1.94 %, su mayor ganancia desde la segunda primera de septiembre", cuando ganó un 2.18 %.

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que a pesar de la pérdida de este viernes el IPC registró un alza semanal del 1.94 %, su rendimiento en octubre se colocó en -1.86 % y en lo que va del año acumula +24.7 %.

Según el Banco de México, el peso mexicano se apreció un 0.21% frente al dólar, al cotizar en 18.39 unidades, frente a los 18.43 en la jornada.

Comentarios