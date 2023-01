Burocracia afecta a restauranteros de Nuevo León

Al menos 400 restaurantes han esperado hasta poco más de un año para que se les otorgue un permiso, principalmente para la venta de bebidas alcohólicas.

El sector restaurantero de Nuevo León informó que el retraso en el otorgamiento de permisos para la venta de alcohol por parte de las autoridades está orillando a que muchos negocios evalúen migrar hacia otros destinos para poder operar y tener mejores ingresos, lo que impactaría a la inversión que llega al estado.



El presidente de la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en NL, Daniel García, señaló que al menos 400 negocios de este giro han esperado hasta poco más de un año para que se les otorgue un permiso, principalmente para la venta de bebidas alcohólicas, lo que complica sus operaciones.



Anteriormente, estos permisos se entregaban en un periodo de tres a seis meses; la anuencia la realizan los municipios y la licencia la libera el estado, apuntó.



La mayoría de estos establecimientos se concentra en Monterrey y San Pedro.



Frena llegada de empresas



García señaló que existen casos de empresarios restauranteros que vienen de fuera y que quieren llegar o expandirse en Nuevo León, pero al no encontrar las condiciones en lo referente al otorgamiento de permisos, mejor evalúan otras ciudades como Guadalajara, Puebla y Querétaro, donde encuentran una mayor simplificación o menor burocracia.



“Me hablan de otros estados para abrir aquí en Nuevo León y dicen que no pueden porque el tema de la venta de alcohol es primordial para ellos, entonces lo que pasa es que dejan de invertir aquí”, aseveró.



Los empresarios señalan que el argumento que les dan las autoridades a la hora de pedir información sobre el estatus del trámite es que “el permiso no ha llegado, no te dicen nada más”.