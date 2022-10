Cabildo de San Pedro analiza aumento del predial

El Cabildo de San Pedro aprobó por mayoría enviar al Congreso del Estado la solicitud para la actualización de los valores catastrales, que estaría impactando en el pago del predial con un incremento del 13 por ciento.

De ser autorizado el incremento promedio sería del 13%, del cual se aplicaría un 6.5% en 2023 y el restante 6.5% en 2024.

Los regidores Brenda Tafich, José Antonio Rodarte, Beatriz Marino y María del Rosario Galván votaron en contra, pues argumentaron que en el año 2022 se acaba de realizar un incremento en el predial del 25 por ciento.

Por su parte, la regidora Brenda Tafich rechazó la propuesta al señalar que no se cuenta con calles en buen estado y la infraestructura suficiente para poder volver a aplicar un incremento.

Por su parte, la regidora Beatriz Marino coincidió en que no es el momento adecuado para el incremento, además agregó que en algunos puntos a los edificios lujosos se les baja el predial.

“Estoy de acuerdo que hay que revalorarlo esto, pero no creo que sea el momento venimos de ese 25%…. lo que me hace mucho ruido es que en el estudio no nada más se sube el predial a todo mundo, hay una parte en los edificios más lujosos donde se les baja el predial”, dijo Marino.