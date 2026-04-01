Cae confianza de consumidores en EUA por guerra e inflación

La confianza de los consumidores en Estados Unidos sobre el crecimiento económico de su país se está deteriorando.

A decir de analistas, gran parte de ello tiene que ver con las políticas implementadas por el gobierno encabezado por Donald Trump, aunado a los efectos de la guerra en Medio Oriente, que han impulsado los precios del petróleo y desatado la volatilidad en los mercados financieros.

Ese deterioro puede observarse en la “Encuesta de Consumidores de la Universidad de Michigan”, que mostró que su Índice de Confianza del Consumidor cayó de 57.3 a 55.5 puntos durante este mes de marzo. En marzo de 2025, la puntuación registrada fue 57.9; mientras que el nivel más bajo reportado en el último año fue en noviembre pasado, cuando se ubicó en 50.3 puntos.

Cabe mencionar que ese índice mide el nivel de confianza de los consumidores en la actividad económica y es un indicador que puede predecir el gasto de los consumidores, el cual constituye una parte importante de la actividad económica total.

“Los consumidores con ingresos medios y altos, y patrimonio en acciones, afectados tanto por la escalada de los precios del combustible como por la volatilidad de los mercados financieros a raíz del conflicto con Irán, mostraron caídas de su confianza”, dijo Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores.

Los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos subieron a $3.98 por galón, según datos de AAA.

El aumento de los precios del petróleo, a raíz de la guerra en Irán, también ha provocado una ola de ventas en el mercado bursátil, lo que socavaría el gasto de los consumidores, añadió.

Otros ejercicios siguen evidenciando un deterioro en la confianza de los consumidores de Estados Unidos a medida que el presidente Donald Trump continúa con su agenda económica.

Por ejemplo, en días recientes se informó que la confianza del consumidor cayó 7.2 puntos este último mes, hasta alcanzar los 92.9 puntos, según informó el “Conference Board” en su encuesta más reciente, alcanzando su nivel más bajo desde enero de 2021 y prolongando una caída que comenzó en diciembre, tras las elecciones presidenciales estadounidenses.

“La caída de marzo fue similar a la de febrero, lo que subraya el creciente pesimismo entre los consumidores estadounidenses".

"Los ciudadanos no solo esperan una mayor inflación este año, sino que también son más los que predicen que la economía entrará en recesión”, revela dicha encuesta.

Además, las expectativas de los estadounidenses sobre las condiciones de los ingresos, las empresas y el mercado laboral para el próximo año cayeron drásticamente este mes, disminuyendo 9,6 puntos hasta los 652, el nivel más bajo en 12 años.

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