Caen acciones de Boeing tras accidente aéreo en India

La fabricante aeroespacial Boeing sufrió este jueves una fuerte caída bursátil luego del accidente del vuelo AI171 de Air India, operado por un Boeing 787 Dreamliner.

Las acciones de la empresa se desplomaron 4.9%, cotizando en 203.45 dólares por unidad en la Bolsa de Nueva York.

El descenso se produjo pese a un contexto general positivo en los mercados, impulsado por reportes sobre un posible avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

La noticia del accidente fue suficiente para que los inversionistas retiraran su confianza momentáneamente de la compañía.

El avión siniestrado, que cubría la ruta entre Ahmedabad (India) y Londres, se estrelló minutos después del despegue, impactando contra una residencia estudiantil.

Al menos cinco personas murieron en tierra, mientras que se teme un alto número de víctimas entre los pasajeros.

Cabe señalar que este es el primer accidente mortal que involucra a un Boeing 787 Dreamliner, modelo que debutó en 2009 y del que la compañía ha producido cerca de 900 unidades.

Hasta ahora, era considerado uno de los aviones más confiables de su categoría.

Tras el incidente, Boeing emitió un comunicado en el que expresó: “Estamos en contacto con Air India en relación con el vuelo 171 y estamos listos para brindarles apoyo”.

Sin embargo, no se han ofrecido detalles sobre las posibles causas del siniestro ni sobre fallas técnicas.

Los analistas temen que este accidente reactive los cuestionamientos a la seguridad de los modelos fabricados por Boeing, justo cuando la compañía apenas comenzaba a recuperar su imagen tras los escándalos del 737 Max.

We are in contact with Air India regarding Flight 171 and stand ready to support them. Our thoughts are with the passengers, crew, first responders and all affected. pic.twitter.com/kYrdKyvl7z