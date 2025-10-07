Califica EUA como ‘aislado’ caso de gusano barrenador en NL

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, informó que el gobierno mexicano notificó la detección de un caso de gusano barrenador en Montemorelos, Nuevo León; sin embargo, calificó este hecho como un caso aislado.

Mientras tanto, la funcionaria estadounidense anunció que enviará personal al terreno para verificar la situación de forma independiente y subrayó que la máxima prioridad es proteger a los animales y la producción alimentaria.

De igual manera, recordó el plan de cinco puntos que aplica el gobierno de Estados Unidos para mantener la plaga lejos, incluyendo el cierre de la frontera sur al paso del ganado mexicano.

A pesar de este bloqueo, Rollins comentó que ya entró en su sexto día, por lo que el personal del departamento mantiene sus esfuerzos para controlarlo.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que, tras la aplicación obligatoria de ivermectina y un baño larvicida, las larvas ya estaban muertas.

Pese al cierre de la administración estadounidense, aseguró que continúan los esfuerzos contra esta plaga, que ahora apareció a 272 kilómetros de la frontera, una distancia que se demostró significativa respecto al último caso registrado.

El incidente que se descubrió en la entidad se especula que fue por un embarque proveniente de Chiapas, con cerca de 200 cabezas de ganado, de las cuales, al menos una resultó infectada.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por su parte, señaló que interceptó rápidamente un caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en Montemorelos, Nuevo León, proveniente del sur-sureste del país.

Destacó que las larvas estaban muertas o intoxicadas por el antiparasitario ivermectina y el baño larvicida, como parte del protocolo contra el CGB, que incluye un doble tratamiento de forma obligatoria.

Tras la confirmación del caso en los laboratorios oficiales del Senasica, la Sader activó el protocolo de atención a incursiones en zonas libres, con el propósito de desactivar el caso a la brevedad posible y señaló el hallazgo a sus contrapartes del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA).

Los técnicos del Senasica identificaron el caso en el tercer punto de control, que forma parte de las nuevas medidas establecidas para mantener resguardadas a las zonas libres.

Aseguraron que el estado en el que llegaron las larvas las hace inviables para su reproducción, lo cual “demuestra la eficacia de los protocolos de inspección en origen y destino que se aplican para mitigar el riesgo de propagación del GBG”, afirmó la dependencia en un comunicado.

Cabe mencionar que el becerro –de la especie Brahman– afectado venía en un embarque de 85 bovinos y a todos se les aplicó tratamiento antilarvario y fueron revisados, sin que se encontrara otro animal afectado.

Se detectó a tiempo.

Un segundo caso de gusano barrenador fue detectado en una carga de ganado proveniente de Chiapas por el Comité Estatal de Fomento, Sanidad y Movilización Pecuaria de Nuevo León (CEFOSAMP) y se aseguró que fue detectado y tratado a tiempo.

El representante de la CEFOSAMP, Armando Víctor Gutiérrez, informó que fue en Montemorelos donde se detectó la carga de ganado y, al hacer la inspección preventiva, se encontró un gusano barrenador moribundo en el prepucio de uno de los animales.

“La detección y notificación oportuna por parte del médico veterinario involucrado, de nombre Luis Gutiérrez Vela, nos permitió actuar inmediatamente y evitar que este caso aislado se convirtiera en un problema mayor.

“Esto demuestra que la Alerta Sanitaria Preventiva contra el gusano barrenador implementada en Nuevo León por el gobierno del Estado, SADER, CPA-SENASICA y CEFOSAMP, está funcionando”, dijo Armando Víctor Gutiérrez.

Puntualizó que la larva venía en estado moribundo, lo que confirma que se están siguiendo los protocolos dictados, que es que 72 horas antes de que los animales lleguen a Nuevo León deben ser inyectados con un medicamento llamado ivermectina, el cual mata al gusano implantado en los animales.

“En particular, hemos estado en constante comunicación con Marco González, Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo León, trabajando coordinadamente en el tema”, agregó.

Puntualizó que se revisaron todos los ejemplares que venían en esa carga y solo fue un solo animal el que presentaba este gusano; los demás estaban fuera de peligro.

Caso desactivado en Sabinas Hidalgo

La Secretaría precisó que del caso detectado el pasado 20 de septiembre en Sabinas Hidalgo, ayer, 5 de octubre, fue declarado oficialmente inactivo y está “enteramente” controlado.

Durante la inspección de destino se detectó y, para poder desactivarlo, se llevaron a cabo labores de rastreo epidemiológico, revisión y curación de heridas en más de 3,500 animales (barrido sanitario), colocación de trampas y dispersión terrestre de moscas estériles.

La dependencia recordó que es un trabajo coordinado entre el Senasica, el gobierno del Estado de Nuevo León, el Comité Estatal de Fomento Sanidad y Movilización Pecuaria y el APHIS-USDA.

