Celebra Concanaco presencia de Sheinbaum en sorteo mundialista

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), celebró la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la celebración del sorteo de grupos para la Copa del Mundo de 2026.

Con este evento, celebrado en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C., inició la cuenta regresiva para el evento más grande del mundo.

Concanaco Servytur, apuntó que la presencia de la jefa del Ejecutivo Federal envía un mensaje de certidumbre y confianza para aficionados, turistas y empresarios que buscan aprovechar esta celebración.

El Mundial de los millones

La propia Confederación estima que durante los 13 partidos que se celebrarán en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se logrará una derrama superior a los $65,000 millones de pesos, esto gracias a los 5.5 millones de turistas que podrían llegar al país.

“El Mundial 2026 es una oportunidad histórica para que la derrama económica llegue a las colonias, barrios, corredores turísticos y centros históricos de todo el país. La presencia de la Presidenta Sheinbaum en el sorteo marca el arranque político de esa gran tarea y, desde Concanaco Servytur, vamos a hacer que se traduzca en empleo, inversión y crecimiento para millones de negocios familiares”, señaló el presidente de la Confederación, Dr. Octavio de la Torre de Stéffano.

Ya miran a la Copa

Concanaco Servytur celebrará próximamente una mesa de trabajo con las cámaras de comercio, servicios y turismo de las tres sedes mundialistas y las sedes para centros de entrenamiento (Puebla, Torreón, Querétaro, Pachuca, Cancún, Toluca y Tijuana) para comenzar a coordinar acciones para capacitación, digitalización, promoción turística y acompañamiento a PyMes.

