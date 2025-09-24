Citi vende a Fernando Chico Pardo 25% de participación en Banamex

Citi ha anunciado que una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo y su familia ha acordado adquirir el 25% de la participación accionaria de Grupo Financiero Banamex, propiedad de Citi, de acuerdo con un comunicado emitido por la entidad bancaria este miércoles.

En específico dijo que una compañía propiedad total de Chico Pardo y miembros de su familia inmediata acordaron comprar a Citi una participación accionaria en Grupo Financiero Banamex.

Al cierre de la operación, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex.

Ignacio (Nacho) Deschamps permanecerá como presidente de Banamex y Manuel Romo permanecerá como director general.

“Esta inversión de Fernando Chico Pardo, uno de los líderes empresariales más respetados de México, es un rotundo respaldo a la fortaleza y el potencial de Banamex”, dijo la CEO de Citi, Jane Fraser, según un comunicado del grupo financiero.

“También refleja la relación estratégica a largo plazo que estamos construyendo con Fernando mientras trabajamos hacia una salida a bolsa planificada y materializamos el valor total de esta icónica institución para nuestros accionistas. Banamex ha sido durante mucho tiempo un pilar del sistema bancario mexicano y confiamos en que seguirá impulsando la estabilidad y el crecimiento a largo plazo”, agregó.

¿Quién es el “ganón”?

Fernando Chico Pardo, formado en la Universidad Iberoamericana como licenciado en Administración de Empresas es reconocido por ser el dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que cuenta con nueve terminales aéreas, entre ellas la de Cancún.

Además se ser considerado uno de los hombres más ricos de México, algunos listados lo incluyen en las 100 personas más influyentes de nuestro país, pues ASUR mueve a más de 70 millones de pasajeros anualmente.

Además, en 2024 Chico Pardo se convirtió en el mayor accionista individual de Carrix, dueña de SAA Marine México.

De este modo, el empresario tiene operaciones en los principales puertos de México: Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso, Cozumel y Tuxpan.

Su trayectoria profesional inició en Wall Street. En 1982, creó Acciones y Asesoría Bursátil, casa de bolsa en la que fue socio fundador y director general hasta 1992, año en el que esta empresa se fusionó con Inbursa.

Comentarios