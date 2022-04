Comercios en NL 'truenan' ante alza en tarifas de agua

El presidente de la Canaco, Javier Arteaga, advirtió que a partir de este mes, es decir, en su recibo de abril, los negocios de Nuevo León podrían desembolsar hasta un 91% más recursos para cubrir el pago de este insumo.



Esto deriva del aumento que se aplicó a las tarifas de agua, aprobadas en marzo pasado por el Consejo de Agua y Drenaje de Monterrey, para el sector industrial y comercial.

Dijo que esto complicará la operación de los establecimientos como restaurantes y comercios, principalmente, al ser altos consumidores de dicho líquido.

El líder de este sector dijo que por ello, y con el fin de que la medida se ajuste o revierta estarán solicitando una serie de reuniones con la autoridad, ya que, apuntó, aunque es bueno que exista un aumento este no tiene que ser excesivo.

Añadió que si Agua y Drenaje soluciona sus deficiencias, en áreas como cobranza y fugas podría tener más recursos para mejorar el sistema de agua en la ciudad, y la tarifa aplicable podría ser de un 10% más y no de más de un 90% como ya se proyecta.

"Con el 91% de aumento no estamos de acuerdo porque no es necesario... en aumentar las tarifas si estamos de acuerdo, pero que no sea tan desproporcionado; si se logran eficiencias en Agua y Drenaje con un 10% es suficiente, (por lo pronto) con el recibo de abril estamos con el gobierno en comunicación constante y con Agua y Drenaje (para ver que se puede hacer o acordar)",expresó.