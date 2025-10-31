Confían en que economía ‘agarrará vuelo’ hacia cierre de año

La economía mexicana tuvo un tropiezo en el tercer trimestre del año; sin embargo, las autoridades y el sector privado confían en que en las siguientes semanas “agarrará vuelo” y tendrá un mejor cierre de año.

Este jueves se informó que la economía del país se contrajo un 0.3% en el tercer trimestre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El retroceso del desarrollo económico se reflejó principalmente en las actividades secundarias, como la manufactura y la construcción.

A tasa anual, el Producto Interno Bruto (PIB) también se contrajo un 0.3 por ciento.

Pese a estas cifras a la baja, la Secretaría de Hacienda dijo que la economía mexicana repuntará al cierre del año.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, expuso que el retroceso del PIB de México entre julio y septiembre estuvo concentrado en el sector industrial, particularmente en la manufactura, afectada por los cambios en la política comercial de Estados Unidos.

Y es que, mientras los sectores primario y de servicios mostraron crecimientos de 3% y 1% respectivamente, la caída se concentró en la producción industrial, que representa poco más del 17% del PIB.

“No hay una debilidad generalizada ni prolongada en la economía… pero está focalizada”, subrayó en conferencia de prensa.

Amador Zamora detalló que, además, la contracción se concentró en julio, mes en el que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) mostró una caída mayor a la esperada.

A pesar del dato por debajo de lo previsto, las autoridades hacendarias confían en una mejora para el cuarto trimestre del 2025 y cierre de 2025.

“El dato del tercer trimestre vino por debajo de nuestras estimaciones. Estamos confiados en los indicadores adelantados, que vemos que vamos a tener un repunte en la actividad económica; es usual que cuando tenemos choques de oferta como el que tuvimos en el tercer trimestre, haya un regreso de la actividad económica”, afirmó.

Por su parte, los analistas financieros estiman que en el escenario más optimista, la economía de México crecerá 0.69 por ciento.

En el caso de un escenario central, la proyección es de 0.54%, mientras que en el más pesimista avanzaría 0.46%, es decir, en cualquiera de los tres, dentro de la senda positiva.

“Este escenario central está contemplando que la economía vuelve a presentar una contracción trimestral en el cuarto trimestre del año, con lo que se tendrían dos contracciones trimestrales consecutivas y generaría mayor discusión en torno a la posibilidad de que México se encuentre en una recesión”, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

Para el 2026 se espera que la economía rebote y crezca entre 0.81% y 1.37%, con un escenario base de 1.07 por ciento.

Inversiones darán impulso

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que la contracción de 0.3% de la economía mexicana en el tercer trimestre se trata solo de un ajuste, pues el Producto Interno Bruto (PIB) del país va a “agarrar vuelo” con las inversiones, señaló Francisco Cervantes, líder del organismo.

Tras participar en la inauguración del 31 Congreso de Comercio Exterior Mexicano, resaltó que en la mayor parte de los primeros años de cada sexenio hay una contracción económica, pero “no hay que tener duda de que pronto se va a enderezar el PIB. Vamos a agarrar vuelo y vamos a hacer un México lleno de inversiones, un México lleno de exportaciones, un México con una infraestructura. Hemos estado trabajando mucho para que el Plan México arranque con mucho vuelo”.

En ese sentido, Cervantes aseguró que pronto “va a caer mucha inversión, va a haber mucho movimiento de comercio exterior en el país”.

