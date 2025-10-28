Confirma Trump aplazamiento de aranceles a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el aplazamiento para imponer nuevos aranceles de 30% a las importaciones de México, destacando la buena relación comercial que mantiene con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El mandatario estadounidense confirmó el aplazamiento anunciado este lunes por el gobierno federal, después de que Sheinbaum y Trump sostuvieran una conversación telefónica el pasado sábado.

Con esto, el incremento de los aranceles que estaba previsto para aplicarse a partir del 1 de noviembre y que afectaría a los productos mexicanos no protegidos por el T-MEC y que fue anunciado originalmente por Trump el pasado 2 de abril como parte de su política de “aranceles recíprocos”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, durante la llamada, se acordó extender el plazo por "unas semanas más" para cerrar los temas pendientes, principalmente las 54 barreras no arancelarias que siguen en negociación.

“Vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema, que ya va muy avanzado”, señaló la mandataria en su conferencia matutina.

