Confirman negocios en NL: escasean refrescos, agua y cerveza

Producción de empresas se complica ante una menor disponibilidad de agua en la entidad.

La escasez de refrescos, agua y hasta cerveza es una problemática que se presenta en los negocios de Nuevo León desde hace poco más de dos meses, confirmó la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño(Canacope) Monterrey.

Catalina Domínguez, directora del organismo, dio a conocer que los proveedores de estos productos les dicen a los tenderos que no pueden otorgarles más mercancía pues la producción ha ido a la baja ante la falta de agua en la entidad.

"Si hay escasez, no se está recibiendo el producto como normalmente se estaba recibiendo, y no solo es agua, también de refrescos y de cerveza, eso es lo que nos han estado comentando", explicó.

Debido a que existe una menor disponibilidad de producto, los dueños de estos negocios han optado por racionalizarlo entre los consumidores y así evitar las compras masivas.

"Estamos vendiendo lo que hay, el que alcanzó que bueno, nosotros pedimos más mercancía o producto pero nos dicen que no pueden traernos más.

Vienen cada tercer día y nos comentan que no tienen líquido porque el agua lo están priorizando para la población; (dicen) que esa es la instrucción que ellos tienen del gobierno. Yo pido 10 cajas y me mandan 4 y además mandan no lo que yo quiero, mandan lo que ellos quieren, ahora mandan solo de un solo sabor, ya no hay variedad", expresó en entrevista con El Horizonte.

En un tema ligado, la directora de Canacope también reconoció que la escalada inflacionaria ha hecho que la gente voltee a ver como una opción a las tienditas al ser "un poco más económicas".

De igual manera reconoció que se han registrado cambios en los hábitos de consumo, ya que la gente adquiere ahora sus productos en cantidades más pequeñas.

El tema de falta de agua, pero sobretodo la inseguridad también sigue afectando a los pequeños negocios y eso se refleja en el cierre de más de 700 comercios-afiliados a la Canacope- en los últimos dos años, al pasar de 2,600 a 1,900 asociados.

A fin de apoyar a este sector, dicha cámara firmó una alianza estratégica con la Sofom Altitud, para ofrecer crédito para la compra de equipo o maquinaria, a socios o a quienes deseen afiliarse y darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Dichos financiamientos van desde los $5,000 pesos hasta $500,000 pesos, de acuerdo con sus necesidades.