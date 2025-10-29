Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_29_at_9_24_34_PM_5566c60c78
Finanzas

Dejará Día de Muertos en NL $2,400 mdp en sector comercio

Canaco Monterrey estima un aumento del 12% en ventas por la celebración del Día de Muertos, impulsado por el comercio, turismo y tradiciones locales

  • 29
  • Octubre
    2025

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Monterrey) estima que las ventas derivadas de las compras y actividades relacionadas con la celebración del Día de Muertos alcanzarán aproximadamente $2,464 millones de pesos en Nuevo León.

La cifra representa un crecimiento superior al 12% respecto al año inmediato anterior, en el que se registraron cerca de $2,200 millones de pesos.

Este augurado aumento refleja el fortalecimiento de los sectores de comercio, servicios y turismo en la entidad, impulsados por la demanda de productos tradicionales como flor de cempasúchil, pan de muerto, alimentos típicos, arreglos florales y servicios de limpieza y decoración de tumbas.

Un factor importante para que se presente esta derrama es que este año la conmemoración de esta tradición es durante el fin de semana, lo que incrementa la realización de actividades relacionadas con estas celebraciones, incluida la realización de reuniones familiares.

Al respecto, Jaime Herrera Casso, presidente de Canaco Monterrey, dijo que “esta festividad es una de las más importantes para todos los mexicanos y en años recientes ha tomado fuerza en nuestra entidad, ya que nos brinda un motivo para recordar a quienes ya no están con nosotros, y al mismo tiempo impulsa al comercio organizado y a los prestadores de servicios en la región por el incremento en la demanda”.

WhatsApp Image 2025-10-29 at 9.25.51 PM.jpeg

La Canaco además hizo un llamado a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos formales, con el fin de garantizar calidad, seguridad y beneficios como cambios, garantías y protección al consumidor. 

De esta manera, se contribuye también al fortalecimiento de la economía local y al desarrollo del comercio formal en el estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T144244_606_6fa9add8ef
Invita San Pedro a festival 'Celebrando la Eternidad'
china_eua_tik_tok_4143030c30
Afirma China que trabajará con EUA por el futuro de TikTok
tren_interoceanico_sheinbaum_5cbe2fca7a
Avanza Corredor Interoceánico, conectará Tren Maya y Guatemala
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_c51d3dbe48
Vinculan a proceso a estudiante de la UTC por acoso sexual
rey_carlos_andres_65838ed03e
Rey Carlos III despoja a Andrés de títulos y lo desaloja
hijo_cristiano_ronaldo_portugal_843defcc5c
Cristiano Jr. debuta con la Sub-16 de Portugal en Turquía
publicidad

Más Vistas

messi_mundial_2026_ed457d4a0b
Quiero estar ahí: Messi reitera su deseo de jugar el Mundial 2026
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
publicidad
×