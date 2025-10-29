Dejará Día de Muertos en NL $2,400 mdp en sector comercio

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (Canaco Monterrey) estima que las ventas derivadas de las compras y actividades relacionadas con la celebración del Día de Muertos alcanzarán aproximadamente $2,464 millones de pesos en Nuevo León.

La cifra representa un crecimiento superior al 12% respecto al año inmediato anterior, en el que se registraron cerca de $2,200 millones de pesos.

Este augurado aumento refleja el fortalecimiento de los sectores de comercio, servicios y turismo en la entidad, impulsados por la demanda de productos tradicionales como flor de cempasúchil, pan de muerto, alimentos típicos, arreglos florales y servicios de limpieza y decoración de tumbas.

Un factor importante para que se presente esta derrama es que este año la conmemoración de esta tradición es durante el fin de semana, lo que incrementa la realización de actividades relacionadas con estas celebraciones, incluida la realización de reuniones familiares.

Al respecto, Jaime Herrera Casso, presidente de Canaco Monterrey, dijo que “esta festividad es una de las más importantes para todos los mexicanos y en años recientes ha tomado fuerza en nuestra entidad, ya que nos brinda un motivo para recordar a quienes ya no están con nosotros, y al mismo tiempo impulsa al comercio organizado y a los prestadores de servicios en la región por el incremento en la demanda”.

La Canaco además hizo un llamado a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos formales, con el fin de garantizar calidad, seguridad y beneficios como cambios, garantías y protección al consumidor.

De esta manera, se contribuye también al fortalecimiento de la economía local y al desarrollo del comercio formal en el estado.

Comentarios