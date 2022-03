Descarta Canaco afectación en comercios por recortes de agua

A dos semanas de iniciado este procedimiento el sector comercio y de servicios de Nuevo León "la ha librado" al recurrir al uso de tinacos y cisternas

El sector comercio y de servicios en Nuevo León aún no enfrenta afectaciones por el recorte de agua en la entidad, sin embargo, para ello ha tenido que recurrir a la compra e instalación de tinacos y cisternas.

En entrevista, Javier Arteaga, presidente de la Canaco Monterrey, explicó que los negocios han efectuado inversiones adicionales para lograr almacenar agua y que eso les permita operar sin perjudicar sus procesos y ventas.

De acuerdo con información publicada en diferentes establecimientos de venta de tinacos, su costo ronda en los $3,500 o $4,000 pesos en promedio, no obstante a eso se le tiene que sumar al menos $2,000 o $2,500 pesos más por el tema de compra de accesorios o materiales como tubería y la mano de obra e instalación del mismo.

"Se están comprando tinacos de alrededor de 1,000 litros, no tengo el precio actual pero es una inversión adicional que hacemos empresas y población en general.

Afortunadamente ha sido bien programado y avisado, y nos hemos preparado como todos con tiempo, con tinacos, con cisternas, para almacenar agua para esas horas del día que nos toque el recorte.

No ha habido una afectación en el desarrollo de las actividades económicas por este recorte aún; estamos hablando de que es un día a la semana y no es todo el día, de 5 a 9 de la mañana hay agua, en el día hay poca presión, en la tarde y noche no hay pero estamos preparados con tinacos, cisternas, no ha habido afectación en los procesos", explicó en el marco de la 138 Asamblea Anual Canaco Monterrey, y donde inició su segundo periodo al frente de dicho organismo.

Arteaga dijo tener confianza en que estos recortes no se amplíen a más días como lo ha dejado entrever el gobierno y que por el contrario, se emprendan acciones que ayuden a tener abasto suficiente incluso en el verano.