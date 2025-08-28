Cerrar X
AP_25240517767397_270d84c270
Finanzas

Economía de EUA crece un 3.3 % en el segundo trimestre: gobierno

La economía de Estados Unidos se recuperó esta primavera de una caída en el primer trimestre debida a las repercusiones de las guerras comerciales

  • 28
  • Agosto
    2025

La economía de Estados Unidos se recuperó esta primavera de una caída en el primer trimestre debida a las repercusiones de las guerras comerciales del presidente Donald Trump.

El jueves, en una mejora de su primera estimación de julio, el Departamento de Comercio informó que el producto interno bruto de Estados Unidos —que es la producción nacional de bienes y servicios— se expandió a un ritmo anual del 3.3% de abril a junio tras haber contraído un 0.5% en los primeros tres meses de 2025. Inicialmente, el departamento había estimado un crecimiento del 3% para el trimestre segundo.

La caída del PIB en el primer trimestre, el primer retroceso de la economía de Estados Unidos en tres años, fue causado principalmente por un aumento en las importaciones —que se restan del PIB— ya que las empresas se apresuraron a importar bienes extranjeros antes de la entrada en vigor de los aranceles de Trump. Esa tendencia se revirtió, como se esperaba, en el segundo trimestre: las importaciones cayeron a un ritmo del 29.8%, impulsando el crecimiento de abril a junio en más de 5 puntos porcentuales.

El Departamento de Comercio informó que el gasto del consumidor y la inversión privada fueron un poco más fuertes en el segundo trimestre de lo que había estimado inicialmente.

El gasto del consumidor, que representa aproximadamente el 70% del PIB, creció a un ritmo anual del 1.6%, poco impresionante pero mejor que el 0,5% del primer trimestre y que el 1.4% que el gobierno había estimado inicialmente para el segundo.

Aun con una revisión alza, la inversión privada cayó a un ritmo anual del 13.8% de abril a junio. Esa sería la mayor caída desde el segundo trimestre de 2020, en el apogeo de la pandemia de coronavirus. Una reducción en los inventarios privados restó casi 3,3 puntos porcentuales al crecimiento del PIB del segundo trimestre.

El gasto y la inversión del gobierno federal cayeron a un ritmo anual del 4.7%, además de una caída del 4.6% en el primer trimestre.

Una categoría dentro de los datos del PIB que mide la fortaleza subyacente de la economía resultó ser más fuerte de lo que se informó inicialmente, creciendo un 1.9% de abril a junio, igual que en el primer trimestre. Esta categoría incluye el gasto del consumidor y la inversión privada, pero excluye elementos volátiles como las exportaciones, los inventarios y el gasto gubernamental.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha revertido décadas de política estadounidense que favorecía un comercio más libre. Ha asignado dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo y ha impuesto aranceles a productos específicos como el acero, el aluminio y los automóviles.

Trump ve los aranceles como una forma de proteger la industria estadounidense, atraer fábricas de vuelta a Estados Unidos y ayudar a pagar los enormes recortes de impuestos que aprobaron el 4 de julio.

Pero la mayoría de los economistas —a los que Trump y sus asesores ven con desdén— dicen que sus aranceles dañarán la economía al aumentar los costos y hacer que las empresas estadounidenses protegidas sean menos eficientes. Señalan que los aranceles los paganos los importadores estadounidenses, quienes intentan trasladar el costo a sus clientes mediante precios más altos. Por lo tanto, los aranceles pueden ser inflacionarios, aunque hasta ahora, su impacto ha sido modesto.

La forma errática en que Trump ha impuesto los aranceles —anunciándolos y suspendiéndolos, y luego ideando otros nuevos— ha hecho que las empresas se sientan desconcertadas e inseguras sobre las inversiones y la contratación.

Heather Long, economista jefa de Navy Federal Credit Union, dijo que la resiliencia del mercado laboral —el gobierno también informó el jueves que menos personas solicitaron ayuda por desempleo la semana pasada— “da confianza a la gente para que abra su billetera para adquirir lo básico y algunos pequeños caprichos”. Pero esperaba que la economía se mantuviera en un “modo de velocidad más lenta, con un gasto y crecimiento de alrededor del 1,5% a medida que los aranceles se vuelvan más visibles para los consumidores estadounidenses”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T160326_156_f29a329631
Carlos Alcaraz avanza sin contratiempos en el US Open
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T151853_438_faa9838e51
De la Fuente se reúne con el senador republicano Ted Cruz
AP_25241651350476_457e1e4e72
Trump despoja a Harris de su escolta de seguridad
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T164055_185_3a002af5b0
Influencer Lupita Villalobos de ‘Las Alucines’, se casa en España
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T162848_389_cc64d4fa98
Regresa estanquillo de familia Cortez Fuentes en Saltillo
aa7cb90b_a88a_45a4_8ffc_fa841a37e7f3_cb60fe4474
Lluvias provocan daños en calles y vialidades de Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_viaducto_tren_ligero_86272a9081
Construirán viaducto elevado para tren de pasajeros de Monterrey
Whats_App_Image_2025_08_27_at_12_47_40_AM_1_0049c68a66
Preventas de 'depas' dejan enganches perdidos y promesas rotas
Pide_Morena_reubicacion_de_Ternium_491d9bc6c1
Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey
publicidad
×