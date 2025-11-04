Economía de NL crece tres veces más rápido que la del país

Economía de NL acelera crecimiento y avanza hasta 3 veces más que el país

Brenda Garza/El Horizonte

La actividad económica de Nuevo León va avanzando a pasos agigantados con relación a la del país.

Esto puede observarse en cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) del Inegi, en donde se observa que mientras la economía de Nuevo León creció 4.2% a tasa anual, la del país lo hizo en 1.2 por ciento.

Un análisis de Coparmex, Nuevo León, con datos del ITAEE, destaca que, a diferencia del débil desempeño que tuvo la economía nacional, en Nuevo León la actividad productiva registró un alto dinamismo.

Esto se vio impulsado principalmente por las actividades secundarias —o bien, la industria—, que registraron una tasa de crecimiento de 6.1% anual.

Dentro de este contexto, el sector de la construcción fue el de mayor dinamismo, al alcanzar una tasa anual de crecimiento de 8.9%, y la manufacturera de 6.6% en Nuevo León.

Cuando a nivel nacional, en el mismo periodo, las actividades secundarias padecieron una caída anual de -1.7% y la industria de la construcción en el segundo trimestre del año tuvo una baja de -1.7% anual, y la manufactura de -0.5 por ciento.

Otros datos arrojan que Nuevo León en el segundo cuarto del año fue la tercera entidad en el país con mayor tasa de crecimiento anual, de 4.2%, superado solo por Hidalgo y Guanajuato, que registraron tasas de 7.1 y 4.5%, respectivamente.

El estado, sin embargo, fue el de mayor contribución a la variación total real de las actividades secundarias.

Nuevo León fue la segunda entidad de mayor contribución a la variación real de la actividad económica nacional, solo superado por la Ciudad de México.

Al respecto, Cecilia Carrillo, directora de Coparmex, Nuevo León, reconoció que la diversidad y el dinamismo que mantiene la economía del estado es en gran parte, no solo al esfuerzo del sector empresarial, sino también al rubro de inversión pública que el gobierno estatal está ejerciendo este 2025.

A diferencia del resto del país, donde prácticamente se paralizó la inversión pública, en Nuevo León ha sido más dinámica este año.

“La inversión tiene un efecto multiplicador; cuando se invierte en infraestructura, se impulsa a toda la cadena productiva: desde la construcción hasta el comercio y los servicios profesionales".

"Nuevo León demuestra que el crecimiento sostenido no depende solo de la coyuntura, sino de decisiones consistentes y responsables en materia económica”, aseveró.

Por ello, recalcó que, en la medida en que los gobiernos den prioridad a la inversión, detonarán el crecimiento y desarrollo económico de sus ciudadanos.

“Mientras a nivel nacional la industria de la construcción cayó, en Nuevo León casi alcanza una tasa de crecimiento de dos dígitos”, puntualizó.

Por lo que instó a los gobiernos, de todos los niveles, a continuar priorizando la inversión pública, para así generar crecimiento sostenido no solo en el corto, sino en el mediano y largo plazo.

