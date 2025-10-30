Economía de Nuevo León va por buen camino: crece 4.2%

La economía de Nuevo León va por buen camino en lo que va del año, y para muestra es que alcanzó un crecimiento de 4.2% en el segundo trimestre.

Este dato forma parte del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) publicado este miércoles por el Inegi y en donde también se observa un avance de 2.7% en el acumulado de enero a junio de este año.

El reporte indica que a tasa anual, Hidalgo con 7.1%, Guanajuato con 4.5% y Nuevo León con 4.2% reportaron los mayores avances en su actividad económica.

En total, los datos ajustados por estacionalidad muestran que 19 entidades federativas registraron crecimientos trimestrales en su actividad económica, mientras que 13 registraron contracción.

La Secretaría de Economía estatal señaló que con estos resultados, el estado reafirma su papel como uno de los principales impulsores de la economía nacional.

Y es que el estado forma parte del liderazgo nacional en crecimiento económico, consolidándose además como primer lugar en aportación al avance de las actividades secundarias.

Esto se refleja en el desempeño; refleja la fortaleza de la industria, particularmente en los sectores de manufactura, construcción y servicios profesionales.

Según se observa, durante el periodo, el sector manufacturero creció 4.6%, siendo el de mayor contribución al crecimiento económico del estado.

Al respecto, la secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha Nieto, destacó que estos resultados confirman la solidez de la economía estatal.

“Los datos del ITAEE reafirman que Nuevo León mantiene un crecimiento sostenido, gracias a la confianza de las empresas, la fortaleza de su industria y la competitividad de su talento humano”, dijo.

Paralelo a ello, subrayó que el gobierno estatal continuará impulsando las condiciones que favorezcan la productividad y la atracción de inversiones.

“Seguiremos fortaleciendo las políticas que hacen de Nuevo León un estado confiable para invertir, innovar y generar empleos de calidad”, indicó.

A nivel nacional, la actividad económica registró una variación de 0.05% en el segundo trimestre y de 0.44% en el acumulado enero-junio 2025.

En contraste, el dinamismo de Nuevo León contribuyó de forma significativa al crecimiento económico del país, particularmente en la industria manufacturera y de la construcción, recalcó.

Y… atrae megainversión de US$4,200 millones en sector energético

Nuevo León logró atraer una inversión de $4,200 millones de dólares para el estado.

Como parte de su gira de trabajo por la Ciudad de México, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda anunció la atracción de dicho proyecto encabezado por la empresa COX.

La inversión que realizó dicho grupo, que adquirió Iberdrola México, va destinada al desarrollo de nuevos parques eólicos y solares en la zona metropolitana y periférica del estado.

“La empresa COX llega a Nuevo León con una inversión muy importante de más de $4 billones de dólares ($4,000 millones de dólares) y me dicen que muy probablemente van a poner ahí su Head Quarter (sede central) próximamente. Proyectos muy interesantes desde energía, desalinizar agua, el reciclaje o el reúso del agua y gas”, señaló el gobernador.

El mandatario estatal ofreció el apoyo para los inversionistas al señalar que el mejor lugar para invertir en México es Nuevo León, y al ser la entidad, la capital industrial de América Latina.

Acompañado de la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, señaló que los proyectos de inversión para generar energías limpias siempre tendrán el apoyo del Estado, al compartir la visión verde que hoy tiene Nuevo León.

Por su parte, Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de COX, dijo que los proyectos de inversión que se contemplan para la entidad generarían más de 4,000 empleos para su construcción y más de 250 trabajos permanentes.

“Queremos ser parte de ese crecimiento, subirnos a ese carro y poder ser un granito de arena para dar solución también a la necesidad de agua y de energía que tienen para que continúen creciendo”, apuntó Riquelme.

