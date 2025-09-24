Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año

Expertos, instituciones y organismos internacionales comienzan a ver una “mejor cara” para la economía mexicana de cara al cierre de año.

Y es que diversas voces ya han comenzado a mejorar sus proyecciones para el crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2025.

Una de ellas es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que este martes revisó al alza su pronóstico de crecimiento para el PIB de México para este y el próximo año, al considerar la resiliencia de las exportaciones, que han sabido adaptarse al entorno actual de retos y cobro de aranceles.

Al interior del reporte semestral donde actualizan sus expectativas de crecimiento, estimó que la economía mexicana alcanzará este año un crecimiento de 0.8 por ciento.

Este pronóstico se encuentra arriba del 0.4% que ellos mismos pronosticaron en junio y sigue alejándose del fantasma de una contracción económica como la que previeron en marzo, cuando esperaban una recesión de 1.3% para todo 2025.

Por otro lado, según las estimaciones revisadas de la OCDE, la inflación en México registrará una variación anual de 4.2%, que incorpora un ajuste al alza sobre su pronóstico anterior, que estaba en 3.4 por ciento.

Aunque no ofrecieron mayores detalles, explicaron que, a nivel general, “los efectos completos de los aumentos arancelarios aún no se han sentido (…) pero se están haciendo cada vez más visibles en las decisiones de gasto, los mercados laborales y los precios al consumidor”.

En el análisis, la OCDE proyectó que las economías emergentes como Brasil, México y Turquía seguirán reduciendo las tasas de interés a medida que se moderen las presiones inflacionarias.

A nivel general, dijo, “persisten riesgos significativos para las perspectivas económicas, como nuevos aumentos en los aranceles bilaterales, un resurgimiento de las presiones inflacionarias, una mayor preocupación por los riesgos fiscales o una revalorización sustancial de los riesgos en mercados financieros que podrían reducir el crecimiento económico en relación con el escenario base”.

El ajuste de la OCDE se suma al del Fondo Monetario Internacional (FMI), que elevó su proyección de 0.2% que tenía en julio al 1 por ciento.

Otros que mejoraron sus proyecciones fueron el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), al pasarla de 0.1% en julio a 0.4% en septiembre, y el Banco de México (Banxico), que la mejoró de 0.20% a 0.46% de julio a septiembre de este año.

Pronósticos para EUA y Canadá

Además de las mejoras para la perspectiva de México para este año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también dio sus pronósticos para otros países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, sus principales socios comerciales.

En ese sentido, dijo que para la economía de Estados Unidos se prevé un repunte de 1.8% y 1.5% en 2025 y 2026, respectivamente.

Para Canadá, las expectativas reflejan estabilidad con un Producto Interno Bruto (PIB) que crecerá 1.1% y 1.2% en este y el siguiente año.

