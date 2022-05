Enfrentan mexicanos 'luz y sombra' con pago de utilidades

A través de una encuesta se observa que un 25% desconoce las ganancias de su empresa, por lo que no sabe si le otorgarán este incentivo.

Aunque es uno de los incentivos más esperados en esta etapa del año, este año, el pago de utilidades por parte de las empresas, se enfrenta un panorama de "luz y sombra".

Y es que, según una encuesta reciente, solo el 48% de los profesionistas recibirá dichos recursos durante este 2022.

En dicho ejercicio, la firma OCCMundial refiere que "muchos trabajadores esperan en este mes el reparto de utilidades (PTU), incentivo que las empresas deben proporcionar a sus empleados por obligación en caso de haber obtenido ganancias netas mayores a los $300,000 pesos, lo que busca retribuir el esfuerzo y estimular la productividad".

No obstante, un 25% de los encuestados desconoce las ganancias de su empresa, por lo que no sabe si recibirá este pago, según arroja la encuesta semanal del "Termómetro Laboral" elaborado por dicha firma.

Pero los que de plano "no verán la luz" son el 24% de los profesionistas que indicaron que este año no contarán con dicho reparto, e incluso un 3% que dice estar inconforme por la forma en la cual su empresa maneja esta información para no otorgarles este incentivo.

Sobre los planes que tienen los trabajadores para darle uso al pago de utilidades, un 43% menciona que al recibir sus utilidades adelantarán diversos pagos, pues de esta manera podrían tener mayores oportunidades si se presentan futuras emergencias.

Otro 43% dice que ahorrará una parte de ese dinero, un 8% asegura que invertirá en sus hogares adquiriendo nuevos productos o realizando reparaciones,

Por último, un 6% de los entrevistados comenta que planeará un viaje pequeño.

"Viajar también es una opción, y el 6% mencionó que realizará un viaje pequeño, de fin de semana y que les permita despejar su mente y disfrutar de su tiempo libre y seres queridos", mencionó

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen los trabajadores, y del cual reciben una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por su actividad productiva o los servicios que ofrece el mercado.

La fecha límite para recibir el pago de utilidades es el 30 de mayo para los trabajadores que laboran para una empresa, mientras que aquéllas personas que trabajen para un patrón deberán recibirlo a más tardar el 29 de junio.