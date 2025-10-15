Cerrar X
finanzas_ebrard_t_mec_49f33bb858
Finanzas

Estima Ebrard para noviembre fin de 'trabas' del T-MEC

El secretario de Economía afirmó que 80% de la negociación es técnica y México prepara su posición con 30 sectores y foros estatales

  • 15
  • Octubre
    2025

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo tener confianza en que para noviembre ya se haya eliminado “el mayor número de temas que puedan constituir un obstáculo o una controversia” para el T-MEC, de cara a la revisión formal prevista para 2026.

El funcionario federal dijo que actualmente el 80% de la discusión es de carácter técnico y basada en modelos de costo-beneficio y estadísticas, en las cuales estarán sustentadas todas las negociaciones.

“Vamos a procurar llegar al mes de noviembre quitando de la mesa el mayor número de temas que puedan constituir un obstáculo, un irritante o una controversia; cuando nos sentemos a hacer propiamente la revisión del tratado, ese es el objetivo último”, aseveró.

Aseguró, además, que el tratado comercial sobrevivirá para seguir impulsando el comercio en la región de América del Norte, a pesar de que la renegociación y revisión será difícil y podría enfrentar algunos riesgos.

De igual manera, mencionó que la revisión del T-MEC avanza de forma coordinada entre los tres países que lo integran y que el objetivo central del gobierno es reducir el impacto de los aranceles unilaterales aplicados por Estados Unidos.

“Hay que sortear muchos riesgos y va a ser una revisión difícil, pero el tratado va a sobrevivir”, dijo ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Agendas bilaterales

Aunado a ello, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que durante la anterior negociación que dio origen al T-MEC hubo temas tanto bilaterales como trilaterales.

“Nunca ha habido una negociación trilateral todo el tiempo; hay muchos temas que son muy específicos de México con Estados Unidos y hay muchísimos temas que son de Canadá con Estados Unidos. Si Canadá va a comprar aviones F-35, pues nosotros no vamos a estar en esa mesa de negociación”, destacó.

Otro caso, apuntó, es que “Canadá exporta energía a Estados Unidos, pero nosotros importamos energía a Estados Unidos. En fin, hay una serie de diferencias de temas; ahora hay quien dice en Estados Unidos que nosotros hagamos una relación con más acento bilateral”.

Recalcó que “el tratado es de los tres países, entendiendo que tenemos diferentes agendas bilaterales”.

Sobre el caso de México en específico, dijo que se trabaja con 30 sectores y con foros estatales para identificar prioridades y preparar la posición nacional hacia noviembre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tarjetas_bienestar_1_41d8b75334
Entregan Tarjeta Bienestar a mujeres de Santa Catarina
06ee647d_44f8_4dbc_a093_4029dbcfc075_03508ccd79
CTM llama a unidad sindical y colaboración frente al T-MEC
EH_FOTO_VERTICAL_11_ef6dcb534e
Reforma Aduanera, un avance clave para modernizar el comercio
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_cibanco_3f74005da0
Recibirán casi 33,000 ahorradores de CIBanco sus depósitos
finanzas_sat_30dbbe6676
Afina SAT ‘dientes legales’ y gana más juicios a contribuyentes
finanzas_d705b81381
Agosto, mes con más quejas ante Prodecon NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×