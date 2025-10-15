Estima Ebrard para noviembre fin de 'trabas' del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo tener confianza en que para noviembre ya se haya eliminado “el mayor número de temas que puedan constituir un obstáculo o una controversia” para el T-MEC, de cara a la revisión formal prevista para 2026.

El funcionario federal dijo que actualmente el 80% de la discusión es de carácter técnico y basada en modelos de costo-beneficio y estadísticas, en las cuales estarán sustentadas todas las negociaciones.

“Vamos a procurar llegar al mes de noviembre quitando de la mesa el mayor número de temas que puedan constituir un obstáculo, un irritante o una controversia; cuando nos sentemos a hacer propiamente la revisión del tratado, ese es el objetivo último”, aseveró.

Aseguró, además, que el tratado comercial sobrevivirá para seguir impulsando el comercio en la región de América del Norte, a pesar de que la renegociación y revisión será difícil y podría enfrentar algunos riesgos.

De igual manera, mencionó que la revisión del T-MEC avanza de forma coordinada entre los tres países que lo integran y que el objetivo central del gobierno es reducir el impacto de los aranceles unilaterales aplicados por Estados Unidos.

“Hay que sortear muchos riesgos y va a ser una revisión difícil, pero el tratado va a sobrevivir”, dijo ante miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Agendas bilaterales

Aunado a ello, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que durante la anterior negociación que dio origen al T-MEC hubo temas tanto bilaterales como trilaterales.

“Nunca ha habido una negociación trilateral todo el tiempo; hay muchos temas que son muy específicos de México con Estados Unidos y hay muchísimos temas que son de Canadá con Estados Unidos. Si Canadá va a comprar aviones F-35, pues nosotros no vamos a estar en esa mesa de negociación”, destacó.

Otro caso, apuntó, es que “Canadá exporta energía a Estados Unidos, pero nosotros importamos energía a Estados Unidos. En fin, hay una serie de diferencias de temas; ahora hay quien dice en Estados Unidos que nosotros hagamos una relación con más acento bilateral”.

Recalcó que “el tratado es de los tres países, entendiendo que tenemos diferentes agendas bilaterales”.

Sobre el caso de México en específico, dijo que se trabaja con 30 sectores y con foros estatales para identificar prioridades y preparar la posición nacional hacia noviembre.

