Exportaciones de autos de NL desafían aranceles y crecen 8%

Las armadoras de Nuevo León están poniendo la muestra.

Y es que, en medio de una ligera contracción del mercado automotriz nacional, Nuevo León destacó como uno de los estados más dinámicos del país al registrar un crecimiento del 8% en exportaciones de vehículos ligeros durante los primeros nueve meses de 2025.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado exportó 161,195 unidades entre enero y septiembre, frente a las 149,231 reportadas en el mismo periodo de 2024.

Eso contrasta con lo que ocurrió a nivel nacional, ya que las exportaciones de vehículos ligeros disminuyeron 0.3% en septiembre y 0.9% en el acumulado anual.

Al respecto, la secretaria de Economía de Nuevo León, Betsabé Rocha, señaló que el incremento refleja la fortaleza productiva y el compromiso del sector automotriz local, aun en un entorno global desafiante.

“Estas cifras reflejan la capacidad de la industria automotriz de Nuevo León para mantener un crecimiento sostenido. Seguimos demostrando que la calidad y la eficiencia de lo hecho en nuestro estado son reconocidas a nivel internacional”, afirmó Rocha.

La funcionaria agregó que el comportamiento positivo del estado contrasta con la tendencia nacional, consolidando a Nuevo León como referente en competitividad y exportación automotriz.

“Mientras el país presenta una ligera disminución, Nuevo León consolida su crecimiento económico, lo que reafirma la integración de nuestras cadenas de valor”, añadió.

Cabe mencionar que, además del aumento en exportaciones, la producción de vehículos ligeros en Nuevo León creció 8.5% en el mismo periodo, impulsada por la capacidad operativa de las plantas instaladas en la entidad.

Considerando solo septiembre de 2025, la producción aumentó 3.7% respecto al mismo mes del año anterior, una cifra que refleja la estabilidad del sector manufacturero y su capacidad para atender la demanda internacional.

En cambio, en México, la producción automotriz disminuyó 6.1% en septiembre y presentó una contracción acumulada de 0.3% entre enero y septiembre.

Lo que se anunció en marzo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en marzo de este año la imposición de un arancel del 25% a todos los automóviles que no sean fabricados dentro del país, como parte de su estrategia para fortalecer la industria automotriz nacional y evitar que las empresas trasladen su producción al extranjero.

Trump justificó la medida argumentando que durante gobiernos anteriores, los fabricantes de automóviles trasladaron su producción a México y Canadá, lo que, según él, afectó gravemente el empleo y la economía estadounidense.

“Si construyen en Estados Unidos, no habrá arancel”, afirmó el mandatario, dejando claro que la única forma de evitar este impuesto es produciendo dentro de ese país.

Cabe recordar que en 2024, EUA importó productos del sector automotriz por $475,000 millones de dólares, de los cuales casi la mitad correspondieron a vehículos ensamblados en el extranjero.

¿Qué es lo que se ha aplicado?

Los aranceles impuestos por Estados Unidos han impactado en las exportaciones de vehículos ligeros en México.

Esto se debe a que ahora las armadoras se tienen que ajustar a una menor demanda por parte de Estados Unidos, que se mantiene como el principal destino de exportaciones.

Actualmente, las importaciones de vehículos están sujetas en Estados Unidos a un arancel del 25%, del cual se descuenta el contenido estadounidense.

De acuerdo con datos disponibles a julio, Estados Unidos cobró un arancel del 19.28% por las importaciones de origen mexicano de automóviles tipo turismo y vehículos para transporte de personas.

El deterioro de la producción automotriz podría acentuarse si el gobierno de Estados Unidos sigue aumentando el arancel cobrado a las importaciones automotrices provenientes de México.

Las cifras de exportaciones del registro automotriz también hacen evidente que, para la mayoría de las empresas del sector automotriz, no ha sido posible

Diversificar el destino de exportaciones, mientras que el mercado nacional no tiene la capacidad de absorción de la producción que normalmente se enviaba a Estados Unidos.

