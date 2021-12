Exportaciones de Nuevo León crecerán 15% en 2021

El sector de la industria maquiladora de exportación e importación de Nuevo León (empresas IMMEX), representando por las empresas que integran a Index Nuevo León estimó que para el cierre de este año las ventas de productos y servicios al exterior concluyan el 2021 con un crecimiento del 15% respecto año previo.

Destacó que se tiene la expectativa de que el empleo IMMEX crezca 10% y que las exportaciones terminen con un incremento del 3.5 por ciento.

Descartó para el cierre de este año e inicios del 2022 una reducción o incluso freno en sus actividades como consecuencia del impacto de un rebrote de la pandemia del Covid-19.

"No vemos riesgos, nuestras empresas manufactureras de exportación las cuales representamos en nuestro Estado de Nuevo León cuentan con medidas de clase mundial para contener los riesgos de contagios en sus áreas de trabajo, ya hemos experimentados 2 o 3 holas de rebrote por la pandemia provocada Covid-19, y particularmente esta ola no la vemos que genere el riesgo de reducir o frenar las operaciones ya que las autoridades a nivel mundial señalan que no es más grave que las anteriores", explicó Galindo.