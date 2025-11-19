Fallece Alfredo Elías Ayub exdirector de la CFE

El ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, murió este miércoles a los 75 años de edad.

El fallecido nació en la Ciudad de México el 13 de enero de 1950 y se formó en la Universidad Anáhuac donde estudió Ingeniería Civil y obtuvo mención honorífica.

Elías Ayub ocupó diferentes cargos en la administración pública pero fue de 1999 al 2011 que se mantuvo como director de CFE.

Estuvo al frente de la empresa estatal durante las administraciones de Vicente Fox, de 2000 a 2006 y una parte de la de Felipe Calderón ya que dejó el cargo para someterse a un tratamiento de rehabilitación física y fue sustituido por Antonio Vivanco.

El ex presidente de México, Felipe Calderón externó sus condolencias.

“Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran personas. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a Arturo”, escribió.

Comentarios