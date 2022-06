Falta de agua pegará más a Pymes

Pequeñas y medianas empresas se abastecen de la red de Agua y Drenaje(AYD) de Monterrey.

El sector industrial de Nuevo León reconoció que uno de los segmentos que más afectados por la falta de este líquido son las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que se abastecen de la red de Agua y Drenaje(AYD) de Monterrey.

"No la hemos medido en estadístico la afectación pero si hemos sido receptores de afectaciones puntuales de Pymes por el desabasto de agua...un tinaco les rinde para cierto número de horas; estos reclamos fueron desde la modalidad pasada de cortes", expresó , el director de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra), Guillermo Dillon.

Reconoció que el fue receptor de casos en donde empresas del giro alimenticio reportaron tener afectaciones de inventarios y pérdidas económicas.

"No me compartieron montos pero si hubo uno de los cortes que no los venían venir, que los agarró en un día donde no estaba programado y estuvieron en la raya, y creo que si perdieron parte de inventario, otros son temas de congelado pues para congelar también necesitan el agua", expresó

Alistan industria de NL programa de pipas para apoyar abasto de agua

El sector industrial de Nuevo León adelantó que en cuestión de días pondrán en marcha un programa de pipas con el objetivo de apoyar al abastecimiento de agua en la entidad. Aunque todavía se están definiendo los detalles de este proyecto, el director de la Cámara de la Industria de la Transformación(Caintra), Guillermo Dillon, anticipó que durante su reunión de Consejo más reciente, ya hubo algunas empresas socias que mostraron su interés de aportar recursos para la compra de estos equipos.

La idea es llegar a las zonas más afectadas o necesitadas del líquido vital, para lo cual ya están trabajando en un mapeo que permita detectarlas.

"En la junta de Consejo abrimos el tema de pipas y la opción de llevar agua potable a las zonas más vulnerables...estamos días de concretar acciones concretas con algunas empresas que ya han levantado la mano para operar un mecanismo coordinado por Caintra de pipas con agua potable para llevarlas a lugares donde más necesidad hay, ya les daremos más detalles", explicó.

Recordó que mientras tanto, las empresas adheridas a Caintra ya cedieron más de 25 pozos y además colaboran con labores de rehabilitación de otros, recurriendo a la perforación de pozos someros y profundos.

