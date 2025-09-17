Fed recorta tasa de interés y el peso se aprecia frente al dólar

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles 17 de septiembre su primer recorte en nueve meses, bajando la tasa de referencia en 25 puntos base, para dejarla en un rango de 4 a 4.25%.

El banco central, presidido por Jerome Powell, argumentó que el mercado laboral muestra señales de enfriamiento, con menor creación de empleos y un ligero repunte en el desempleo.

La decisión no fue unánime. Stephen Miran, nuevo gobernador de la Fed y cercano a Donald Trump, votó a favor de un recorte más profundo, de 50 puntos base, evidenciando diferencias en el diagnóstico sobre la economía estadounidense.

Cabe señalar que la decisión repercutió en los mercados financieros. El dólar se debilitó y el peso mexicano se apreció, impulsado por la expectativa de que la Fed podría realizar dos recortes adicionales en lo que resta del año.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, la reacción del mercado responde a que “los inversionistas descuentan un ciclo de relajación monetaria más acelerado, lo que resta atractivo al dólar y fortalece al peso mexicano”.

La economista explicó que el tipo de cambio podría mantener una tendencia favorable para el peso si la Fed confirma más recortes y la inflación estadounidense sigue moderándose.