Fijan precios mínimos de exportación para el jitomate

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México publicaron un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableciendo precios mínimos de exportación para el jitomate fresco mexicano, en respuesta a la terminación del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos en julio de 2025.

Esta medida busca proteger la producción nacional, evitar distorsiones en el mercado internacional y garantizar el abasto interno.

Precios mínimos por kilogramo (en dólares)

Tomate Cherry: $1.70

Tomate bola: $0.95

Tomate bola con tallo: $1.65

Tomate bola en racimo: $1.70

Tomate Roma (saladette): $0.88

Tomate grape (uva): $1.70

Otras variedades (Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley, San Marzano, etc.): $1.70

El acuerdo aplica solo a exportaciones definitivas, no restringe volúmenes ni fija precios máximos, y los precios serán revisados anualmente o antes si las condiciones del mercado lo requieren.

“Con esta acción, el Gobierno de México, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de Economía y Agricultura, refuerza su compromiso con la competitividad agrícola, el empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria del país”, señalaron las secretarías.

La medida cuenta con el respaldo de asociaciones de productores mexicanos y responde a un arancel del 17.09% impuesto por Estados Unidos tras acusaciones de dumping.

