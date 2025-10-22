Fortalecen México y EUA en Washington agenda económica bilateral

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), Altagracia Gómez, encabezaron la delegación mexicana durante el Mexico Day en Washington, D.C., celebrado del 20 al 22 de octubre.

El encuentro se realizó en un momento clave para la relación bilateral, ante la próxima revisión del T-MEC en 2026, y tuvo como propósito reforzar los mensajes sobre la relevancia de México en la competitividad y seguridad económica de América del Norte.

La delegación, integrada por representantes del gobierno y del sector privado, sostuvo reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, además de encuentros con líderes empresariales y legisladores estadounidenses. Entre ellos destacaron Christopher Landau, William Kimmitt y John Murphy, vicepresidente de la U.S. Chamber of Commerce.

También se dialogó con el exgobernador Matt Blunt, presidente del American Automotive Policy Council, sobre los retos del sector automotriz, y con el National Foreign Trade Council para explorar nuevas oportunidades de integración productiva.

Con el American First Policy Institute se acordó difundir casos de éxito de empresas mexicanas que generan empleo e inversión en ambos países, mientras que en el Congreso estadounidense se sostuvo diálogo con miembros del Comité de Ways and Means, encargado de los asuntos comerciales.

Por parte del gobierno federal asistieron Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, y Ernesto Acevedo, representante de la Secretaría de Economía en Washington. En representación del sector privado participaron líderes de los rubros automotriz, energético, tecnológico, agroalimentario, financiero y logístico, entre otros.

El CCE destacó que el Mexico Day reafirma el compromiso del empresariado mexicano con la certidumbre, la integración y la competitividad regional, fortaleciendo el diálogo institucional con Estados Unidos y consolidando un frente unificado de cara a la revisión del T-MEC.

