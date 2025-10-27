Fortalecen Nuevo León y Bogotá su conectividad aérea

La Secretaría de Turismo de Nuevo León, en coordinación con Avianca y OMA Aeropuertos, informó el inicio de operaciones de la aerolínea Avianca en el estado, con la puesta en marcha del vuelo directo Nuevo León–Bogotá, con cuatro frecuencias semanales.

Maricarmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo estatal, destacó la relevancia de esta nueva conexión dentro de la estrategia de conectividad aérea del estado.

“Con esta ruta, Nuevo León fortalece su relación con Sudamérica, impulsa el intercambio turístico y amplía su proyección internacional rumbo al Mundial 2026".

"Hoy nuestro aeropuerto cuenta con más de 60 rutas activas y es ya el segundo con más vuelos nacionales en México, lo que refleja el dinamismo y la confianza que genera nuestro estado”, comentó.

El director general de Grupo OMA, Ricardo Dueñas, subrayó el impacto de esta nueva operación en el desarrollo del aeropuerto y su papel como hub del norte del país.

“La llegada de Avianca al Aeropuerto de Monterrey marca un hito en nuestra estrategia para fortalecer el hub del norte del país mediante la diversificación de los servicios aéreos".

"Esto permite atender las necesidades de los pasajeros que usan esta terminal aérea como punto de partida, llegada o conexión hacia los más de 60 destinos en México y en el extranjero ofertados desde este aeropuerto”, expresó.

Por su parte, el Country Officer de Avianca en México, Juan Francisco Posada, destacó el alcance de la nueva ruta y su papel en la integración regional.

“La apertura del vuelo directo entre Bogotá y Monterrey representa un avance significativo en la consolidación de la conectividad aérea internacional de Colombia".

"Esta nueva ruta operada por nosotros no solo facilita el intercambio turístico y comercial entre ambos países, sino que también fortalece la integración regional y posiciona a Colombia como un hub estratégico en América Latina. Esta conexión directa impulsa la llegada de inversión extranjera, fomenta el crecimiento empresarial y promueve el desarrollo económico sostenible del país”, subrayó.

La ruta Monterrey–Bogotá–Monterrey inició operaciones el 26 de octubre.

Los vuelos se operan en Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros, ofreciendo una disponibilidad semanal de 1,400 asientos entre ambos destinos.

Con esta operación, Nuevo León refuerza su liderazgo en conectividad aérea, fortalece la relación entre México y Colombia, y consolida su posición como un estado competitivo, moderno y conectado con el mundo.

