Finanzas

Grupo Carso firma contrato por $1,991 mdd con Pemex

La firma de Slim perforará hasta 32 pozos en el Campo Ixachi, por los que Pemex pagará a partir de 2027 con ingresos de hidrocarburos comercializables

Este lunes, Grupo Carso de Carlos Slim firmó un contrato por $1,991 millones de dólares con Pemex para una perforación de pozos en el Campo Ixachi en Veracruz.

Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía propiedad de Slim indicó que dicho acuerdo se llevó a cabo mediante sus subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA NRG 1.

El Campo Ixachi es considerado como uno de los campos más importantes del país y, según Grupo Carso, "actualmente cuenta con una producción diaria de alrededor de 93,000 barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, lo que equivale a un total de 236,000 barriles diarios de petróleo equivalente".

También, agregó que hasta la fecha se han perforado en el campo un total de 28 pozos con una profundidad promedio de 7,6 kilómetros, dentro de los cuales la compañía, mediante sus subsidiarias, ha participado en su perforación.

En cuanto al contrato, Grupo Carso apuntó que "considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años", lo cual contribuirá a un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas.

Además, se explicó que en conformidad con el contrato, Pemex empezará a pagar la perforación de estos pozos financiados hasta enero de 2027 y en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado a partir de la fecha correspondiente, y para la fecha del primer pago, en enero de 2027, se estima tener en producción 12 pozos de este contrato.

"De perforarse los 32 pozos, el monto máximo del contrato es la cantidad de 1.991 millones de dólares, incluyendo su financiamiento, monto que será menor en caso de perforarse menos pozos, manteniendo la misma fórmula de financiamiento. La fuente y mecanismo de pago del contrato será a través de los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación", señalaba la nota.


