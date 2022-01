HSBC podría adquirir Banamex

El grupo financiero HSBC podría comprar a Banamex, después de que éste último quedará separado del grupo Citi; junto al banco londinense que encuentran otros compradores que podrían estar interesados en comprar el banco mexicano.

Si bien no ha garantizado la compra o alguna oferta, tampoco descarta el proceso de compra, según indicó Jorge Arce, director de HSBC en México.

Del mismo modo comentó que se encuentran 'analizando la oportunidad' para ver si existe algún 'plan estratégico'.

"No quiere decir que vamos a participar o que vayamos a presentar una postura de compra, todavía falta pero no hay banquero en México que no esté pensando cuánto vale, cómo se puede integrar, todo mundo está en la misma onda", agregó.