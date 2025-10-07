Cerrar X
Impulsarán vinculación y desarrollo de Pymes de NL y la región

La Canaco realizará un foro con líderes en comercio, servicios y turismo para fomentar el networking, vinculación empresarial e intercambio de conocimiento

  • 07
  • Octubre
    2025

A nivel local y regional se redoblarán acciones enfocadas a mejorar el crecimiento y vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

En ese sentido, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey anunció la realización de la edición 2025 del Foro del Comercio, Servicios y Turismo, evento enfocado en fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de la región.

El encuentro será en noviembre y reunirá a empresarios líderes de los sectores de comercio, servicios y turismo en un solo día de actividades diseñado para fomentar el networking, la vinculación empresarial y el intercambio de conocimiento. 

Entre las actividades destacan conferencias y paneles con líderes y expertos, abordando temas de liderazgo, digitalización, inteligencia artificial, ventas en redes sociales y comercio electrónico.

También incluye citas de negocios, que permitirán el contacto directo entre proveedores y grandes empresas y la exposición de productos y servicios.

El presidente de Canaco Monterrey, Jaime Herrera Casso, destacó que el propósito del foro es ofrecer a las pymes un espacio de crecimiento y colaboración. 

“La idea principal es brindarles a las empresas un espacio donde puedan crear alianzas, conexiones estratégicas e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo empresarial”, señaló.

En esta edición se espera la participación de más de 300 empresarios y alrededor de 40 empresas compradoras y lo que se estima es que se realizarán alrededor de 800 citas de negocio, en las que en total se podrán generar unas ventas en total de $360 millones de pesos.


