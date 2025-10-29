Inaugura empresa de EUA centro de datos en NL

Con una inversión de $250 millones de dólares, la empresa Equinix, especializada en infraestructura digital y centros de datos, inauguró su nuevo Centro de Datos MO2 en el Parque Industrial Nexxus Aeropuerto en Apodaca, Nuevo León.

Este proyecto, que generará 500 empleos, refuerza la posición del estado como líder nacional en innovación, digitalización y conectividad tecnológica.

Durante la inauguración, la Secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, destacó que la llegada y expansión de empresas como Equinix, de origen estadounidense, consolidan la visión del estado hacia una economía sustentada en la tecnología, la eficiencia y la sostenibilidad.

“Equinix representa una apuesta por la innovación, la eficiencia energética y la digitalización empresarial. Este tipo de inversiones fortalecen el liderazgo de Nuevo León como centro de alta tecnología y capital humano especializado”, señaló.

El Centro de Datos MO2 fortalecerá la infraestructura tecnológica de la región, facilitando la transformación digital de empresas e instituciones.

Este complejo se integra a la red global de Equinix, que cuenta con más de 270 centros de datos en el mundo y presencia en México desde 2019.

La primera fase del proyecto entró en operación en septiembre de 2025 y su expansión continuará hasta 2030, contribuyendo al crecimiento de la economía digital y al posicionamiento de Nuevo León como nodo estratégico de interconectividad para América del Norte.

El evento contó con la presencia de directivos de Equinix, Arquelle Shaw, Presidenta Américas; Eduardo Carvalho, MD Latam; y Amet Novillo, MD México, así como de Arnoldo Padilla, Coordinador del Bienestar Frontera, y César Garza, alcalde de Apodaca.

Esta inversión simboliza el avance del estado hacia un futuro sustentado en la transformación digital, la conectividad global y la competitividad tecnológica.

